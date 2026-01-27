María José Pérez expone labor del Congreso a personas adultas mayores

Con el propósito de acercar a la población al quehacer legislativo y promover el conocimiento sobre cómo sus representantes elaboran leyes y supervisan el uso de los recursos públicos, la diputada María José Pérez Domínguez (morena) invitó a 30 personas adultas mayores integrantes del Cooperativo Texcoco, de este municipio, a realizar un recorrido por las instalaciones del Poder Legislativo, en Toluca, capital del estado.

La diputada María José Pérez invitó a 30 personas adultas mayores del Cooperativo Texcoco, de este municipio, a conocer el trabajo que realizan las y los diputados locales, así como la sede de la LXII Legislatura del Estado de México, en Toluca.

Adicionalmente, las y los visitantes conocieron el Salón de Sesiones “José María Morelos y Pavón”, el Salón Benito Juárez, las oficinas de los grupos parlamentarios y el mural «El hombre contemplando al hombre» del muralista y escultor mexiquense, Leopoldo Flores Valdés.

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