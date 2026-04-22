María José Pérez informa avances legislativos a habitantes de Texcoco

Durante la visita de habitantes de San Miguel Tocuila, Texcoco, a las instalaciones del Congreso mexiquense, la legisladora María José Pérez Domínguez (morena) destacó la emisión de un exhorto de su autoría para ordenar y liberar el espacio público ocupado por cables en desuso, así como la aprobación de reformas para combatir la modalidad de extorsión conocida como “montachoques” y el delito de usura, que abarca modalidades como los llamados “préstamos gota a gota”.

Durante la visita de habitantes de San Miguel Tocuila, Texcoco, a las instalaciones del Congreso mexiquense, la diputada María José Pérez (morena) destacó la aprobación de un exhorto de su autoría para ordenar y liberar el espacio público ocupado por cables en desuso (Foto: Especial).

En el Salón de Sesiones ‘José María Morelos y Pavón’, donde dio la bienvenida a las y los vecinos de la comunidad como parte del programa ‘Conoce a tu Diputada’, resaltó la ampliación de agravantes y penas por el delito de despojo, e informó que presentó iniciativas para castigar con hasta 15 años de cárcel la fabricación de delitos, así como para que la Comisión del Agua y la Comisión Técnica del Agua, ambas del Estado de México, transfieran sus recursos humanos, materiales y financieros a la Secretaría del Agua estatal.

Tras explicar las funciones de fiscalización y financieras del Congreso mexiquense, así como su estructura orgánica, subrayó que el objetivo de las reformas en materia de justicia es acabar con la impunidad y que exista el suficiente capital jurídico para que estas conductas tengan una condena.

Cabe señalar que, ante la contaminación visual y los riesgos derivados de la instalación excesiva y desordenada de cables en calles y avenidas, el Congreso mexiquense exhortó a los ayuntamientos a firmar convenios con las empresas del sector para ordenar y limpiar el espacio público.

Por otro lado, avaló sanciones de hasta 24 años de prisión para las personas que provoquen incidentes de tránsito con el fin de obtener beneficios económicos mediante amenazas o fingiendo ser víctimas, práctica comúnmente conocida como “montachoques”, así como tipificar el delito de usura con sanciones de hasta 15 años de prisión.

Respecto a la propuesta sobre la fabricación de delitos, el proyecto pretende que se castigue con la misma pena máxima que la de usura a las personas servidoras públicas que corrompan, vicien o falseen la investigación de un delito para favorecer que la persona imputada se sustraiga de la acción de la justicia o para imputar falsamente a otra persona, mediante la fabricación, invención o generación de indicios, evidencias, pruebas, objetos, instrumentos o productos que deriven en la imputación, procesamiento o condena de alguien.

La parlamentaria también destacó las políticas del gobierno federal a favor de la zona oriente y la relevancia histórica de Texcoco, que fue capital del Estado de México de 1827 a 1830.

Las 40 personas invitadas conocieron pormenores del proceso legislativo, la composición de la LXII Legislatura estatal por grupos parlamentarios (morena, PVEM, PT, PRI, PAN, MC y PRD); las atribuciones de órganos parlamentarios como la Junta de Coordinación Política, la Directiva y la Diputación Permanente, así como la historia de las constituciones mexiquenses (1827, 1861, 1870 y 1917).

Durante la visita, gestionada por la representante del XXIII distrito electoral local, con sede en Texcoco, las y los asistentes apreciaron los murales del artista plástico Leopoldo Flores Valdés, que rodean y dan acceso a los salones donde se desarrollan las actividades parlamentarias.

En nombre de las y los vecinos, Adolfo Venegas Torres agradeció la invitación de la diputada, cuyo trabajo reconoció.

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