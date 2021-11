Mariana Aguilar es sexto lugar del mundo

La velerista mexiquense Mariana Aguilar Chávez Peón charló sobre la disciplina que practica y compartió el sexto lugar que ocupa actualmente en el ranking internacional, por lo que la motiva para obtener una medalla en los primeros Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021.

Fotos Cortesía (@ao_productions)

«Este año ha sido increíble superando todas las expectativas, también he trabajado mucho la parte mental ha sido un gran paso, estar entre las mejores eso me abrió las puertas para poder entrenar con otros equipos. Hace poco estuve en España donde quede en segundo en el Campeonato Nacional y después en el europeo casi con los mismos competidores, fuimos a dónde será la Serie Mundial, fue importante conocer la sede y lo mejor quedar entre las doce mejores del mundo», explicó la joven de 21 años de edad.

Chávez Peón agregó que está en el mejor momentos de su vida deportiva: «estoy súper emocionada, ahorita acaban de publicar el ranking mundial, me ubico en sexto lugar, situación que me pone muy contenta, motivada para lo que viene que son los Juegos Panamericanos Junior de Colombia«.

Reconoció que antes veía a todos las atletas como sus referentes y ahora; «antes los miraba como ídolos, pero ahora ya soy parte de ellos, porque estoy entre las mejores, es una emoción muy grande siempre representar a México«.

Detalló que lleva 10 año practicando este deporte, motivada y apoyada siempre por su madre quien fue parte importante para practicar la vela.

“Vela es un deporte bastante familiar, mi mamá fue la que me enseñó desde pequeña, como a los cinco o seis años me subió a su tabla, me agarraba con ella y así fue como empezó todo, empecé con óptimum, que es un velerito pequeño donde todo mundo empieza, pero a mí me interesó más la adrenalina y estar más activa en la tabla vela, entonces me moví”, declaró la deportista.

Señalo que su deporte se puede realizar en mar y lago, y son los veleristas quienes se tienen que adaptar a las diferentes circunstancias, para desarrollarse con viento ligero o fuerte.

En relación a lo qué más le fascina de la vela, Mariana Aguilar puntualizó que “sentir el agua y el viento, también me encanta porque a veces hay unos atardeceres hermosos, las vistas son impresionantes, así como la naturaleza en Valle de Bravo, realmente a veces te tocan delfines por ejemplo en Puerto Vallarta o ballenas, es esa sensación de estar libre y decidir a dónde quieres ir”, concluyó.

