Mario Cardozo asegura que buscarán responsables por daños a causa de Parquímetros

Para el regidor de Toluca Mario Alberto Hernández Cardoso, la decisión de cancelar los Parquímetros virtuales si bien es para celebrarse, debe realizarse de manera correcta, por lo que pedirá que se aborde el tema en cabildo, pero además dijo que darán seguimiento a la denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa, ya que para el 23 de febrero existe programada una audiencia, en la cual aseguró, con este proceso se iban a quitar legalmente estos Parquímetros.

Décimo regidor de Toluca, Mario Alberto Hernández Cardoso (Foto: redes MAHC)

“De hecho todavía para quitarlos y para evitar temas legales y hacerlo bien, se tiene que hacer el acuerdo de cabildo, tampoco es un tema de que él diga que se quitan y ya, porque si no, también entraríamos en un tema legal en contra de la empresa, no sé por qué se aventó así a dar las declaraciones; sin embargo, la celebro y la tomo, y si se quiere recular no lo voy a dejar, nosotros vamos a seguir con los procedimientos legales ante el Tribunal Administrativo del Estado de México, porque también vamos a pedir el pago de daños y perjuicios a todos los que cerraron sus negocios, y tienen un daño económico y social en la demarcación donde se implementó esta política pública”.

Afirmó que todavía hace falta hacer responsables, ya sea en contra de la empresa, contra del ex presidente municipal, contra del tesorero, y todos los que ejecutaron esa política.

Refirió que están analizando cuántas personas son las afectadas en las diferentes colonias ya que su responsabilidad es darle seguimiento, sin embargo, por el momento, aún no hay denuncias formales de esos daños.

“Aún no, estábamos esperando la sentencia del Tribunal Administrativo y a partir de ahí, de que la misma autoridad nos reconociera que fue una política autoritaria, ilegal, inmediatamente íbamos a hacer una denuncia colectiva de daños y perjuicios, obviamente todo con el respaldo de los vecinos y vecinas de las demarcaciones”.

Aunque añadió que la falta de denuncias hasta el momento, es por el mensaje de quererlos callar al amedrentarlos con la fuerza pública, pero eso no significa que no habrá denuncias, ya que, si las harán, pero con los elementos legales y para ello necesitan la sentencia del Tribunal Administrativo.

