Martes con 50% de probabilidad de lluvias en Toluca

El valle de Toluca amaneció con 6 grados de temperatura este martes, con pronóstico de temperatura mínima de 4 grados. Esperemos un día con cielo mayormente nublado, con bruma por la mañana y formación de tormentas por la tarde
La temperatura máxima en el valle de Toluca será de 18 grados, con ambiente frío. Tendremos vientos de dirección sur y suroeste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias por la tarde es de 50 por ciento.
Para el estado de México, condiciones de cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de intervalos de chubascos, así como lluvias aisladas. Dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.
La temperatura mínima en el estado de México será de 0 a 2 grados y la máxima de 20 a 22 grados. Esperamos viento del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora.
Una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el occidente de la república mexicana, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, noroeste y norte del país.
El ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generarán lluvias y chubascos en estados del centro, oriente, sur y sureste del país.
Continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la mesa del norte y la mesa central, incluido el Valle de México.