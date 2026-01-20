Martes con 50% de probabilidad de lluvias en Toluca

El valle de Toluca amaneció con 6 grados de temperatura este martes, con pronóstico de temperatura mínima de 4 grados. Esperemos un día con cielo mayormente nublado, con bruma por la mañana y formación de tormentas por la tarde

La temperatura máxima en el valle de Toluca será de 18 grados, con ambiente frío. Tendremos vientos de dirección sur y suroeste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias por la tarde es de 50 por ciento.

El valle de Toluca tiene pronóstico de cielo nublado (Foto: SMN).



Para el estado de México, condiciones de cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de intervalos de chubascos, así como lluvias aisladas. Dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en el estado de México será de 0 a 2 grados y la máxima de 20 a 22 grados. Esperamos viento del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora.

Se esperan lluvias en la mayor parte del país (Foto: SMN).



Una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el occidente de la república mexicana, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, noroeste y norte del país.

El ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generarán lluvias y chubascos en estados del centro, oriente, sur y sureste del país.

Continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la mesa del norte y la mesa central, incluido el Valle de México.

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