Martes con 60% de probabilidad de lluvias en Toluca

Este martes, Toluca amaneció con temperatura de 11 grados, el pronóstico de temperatura mínima para hoy. Tendremos cielo mayormente nublado, con formación de tormentas por la tarde.

El valle de Toluca tendrá temperatura máxima de 20 grados. Esperamos vientos del este con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es del 60 por ciento.

60% de probabilidad de lluvias para Toluca (Foto: SMN).

Para el estado de México, por la mañana, se pronostica ambiente fresco a templado en la región, así como frío en zonas altas en donde pueden registrarse bancos de niebla. Durante la tarde, se prevé ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en el estado de México será de 9 a 11 grados y la máxima de 25 a 27 grados.Esperamos viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora.

Onda tropical 9 refuerza lluvias en centro y occidente

Un canal de baja presión en el norte del territorio nacional, además de inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del norte y occidente del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán.

La onda tropical número 9 se desplazará al sur de las costas de Colima y Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente de México. Se prevé que al final del día dicho sistema continúe avanzando hacia el oeste dejando de afectar al territorio nacional.

La onda tropical 9 genera lluvias intensas en el occidente país (Foto: SMN).

Una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sur del país, en interacción con un canal de baja presión en el oriente y centro del territorio nacional, además de inestabilidad atmosférica, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en estados del oriente, centro, sur y sureste de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Lluvias y chubascos en el sur del país

La onda tropical número 10 será absorbida por una circulación ciclónica ubicada en el sur del país.

Un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, originará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en dicha región.

Continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (noreste, este y sureste), Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (oeste y este), Durango (norte) y Coahuila (oeste).

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