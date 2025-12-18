Martha Camacho asiste a premiación de personas productoras de maíz 

La diputada Martha Camacho, presidenta de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, acompañó a María Eugenia Rojano, secretaria del Campo, a la entrega de reconocimientos y premios a las personas ganadoras del Segundo Concurso de Personas Productoras de Maíz Nativo y Amaranto del estado de México bajo Producción Agroecológica.

La diputada Martha Camacho, presidenta de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, acompañó a María Eugenia Rojano, secretaria del Campo, a la entrega de reconocimientos y premios a las personas ganadoras del Segundo Concurso de Personas Productoras de Maíz Nativo y Amaranto del Estado de México bajo Producción Agroecológica (Foto: Especial).

El evento se realizó en la cancha de futbol del Conjunto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en San Lorenzo Coacalco, en Metepec, al cual también acudieron las legisladoras Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM) y María del Consuelo Estrada Plata (PT).

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