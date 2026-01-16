Martha Camacho invita a la Feria de la Barbacoa de Capulhuac

La diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidenta de la Directiva del Congreso mexiquense, invitó a la población a la Feria de la Barbacoa y el Carnaval 2026 de Capulhuac, que se realizarán en la cabecera municipal del 8 al 10 de febrero próximos y que tendrá actividades gastronómicas, un corredor artesanal, presentaciones musicales y artísticas, un teatro del pueblo, el certamen Señorita Capulhuac y la Expo Foro Ovina y de la Carne.



Las actividades se realizarán del 8 al 10 de febrero e incluirán un corredor artesanal, un teatro del pueblo, el certamen Señorita Capulhuac y la Expo Foro Ovina y de la Carne, en la cabecera municipal.

En este municipio, acompañada por la alcaldesa Sara Arellano Hernández, la legisladora destacó la relevancia de esta actividad, al señalar, que de los casi 37 mil habitantes de Capulhuac, el 90 por ciento se dedica al comercio de la barbacoa.

La parlamentaria subrayó la diversidad de técnicas empleadas en su elaboración, las cuales actualmente se investigan con el propósito de valorar una propuesta legislativa para que esta producción sea declarada patrimonio cultural inmaterial del Estado de México.

Ante integrantes del ayuntamiento y personas ganaderas, quienes manifestaron su beneplácito por recibir a visitantes, la legisladora resaltó la importancia de la Expo Foro Ovina —que se instalará en el Mercado Bicentenario—, ya que fortalece las actividades y los conocimientos aplicados al campo y a la ganadería.

Ernesto Sánchez Rojas, representante de la Secretaría del Campo estatal, reconoció la labor de las personas productoras, comerciantes y autoridades municipales, a quienes exhortó a continuar preservando las tradiciones y la identidad del municipio. Asimismo, recordó que el Estado de México es el principal productor de ganado ovino a nivel nacional y que la elaboración de la barbacoa es clave para mantener esta posición.

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