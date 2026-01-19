Más de 1.6 millones podrían beneficiarse por revisión de la SCJN sobre abasto de agua en Ecatepec

Más de un millón 600 mil personas podrían ver un cambio en su calidad de vida luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera la revisión del expediente 869/2025, relacionado con el suministro mínimo de agua en Ecatepec.

La resolución podría definir si es justo que las familias que pagan el servicio reciban únicamente 50 litros diarios para cubrir necesidades básicas de aseo personal, limpieza y consumo (Foto: Especial).

La resolución podría definir si es justo que las familias que pagan el servicio reciban únicamente 50 litros diarios para cubrir necesidades básicas de aseo personal, limpieza y consumo humano, un volumen que apenas equivale a un par de cubetas y que resulta insuficiente para cualquier familia.

La diputada local Miriam Silva Mata, promovente del caso, señaló que actualmente existen alrededor de 16 juicios de amparo relacionados con este tema y que la decisión de la Corte permitirá fijar un precedente a nivel nacional sobre si se puede limitar el suministro y establecer ese volumen como “mínimo vital”.

“Nos da muchísimo gusto que cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieran de forma definitiva atender el caso más importante del estado de México”, expresó.

Finalmente, la legisladora agregó que el derecho humano al agua no está garantizado por deficiencias en las políticas públicas municipales, cuyo argumento ha sido la imposibilidad material o la escasez técnica, lo cual no puede vulnerar la dignidad humana ni restringir otros derechos como la salud y el medio ambiente.



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