Más de 10 mil empresas de seguridad privada operan en la ilegalidad en México

El servicio de seguridad privada sigue teniendo importantes limitaciones y un riesgo latente de vulnerar la seguridad de las personas y empresas en lugar de garantizar la, señaló Raúl Sapien, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

Refirió que en México hay más de 10 mil empresas irregulares que contratan personal sin capacitación que portan armas, a veces de uso exclusivo del Ejército, sin los permisos debidos ni la fiscalización del Estado

Al momento el país sigue sin tener un registro de empresas debidamente requisitadas por lo cual la gran parte de ellas operan en informalidad

Explicó que esto se deriva de que existe un vacío legal con más empresas de seguridad patito que formales y se establece como un peligro para los ciudadanos en tanto no exista una ley general de seguridad privada que regule, fiscalice y supervise a los más de 500 mil guardias privados legales e ilegales que operan en México.

Al momento hay contratación, incluso de personas que pudieron haber sido parte de grupos delincuenciales y que tienen conocimientos sobre temas de seguridad, lo que vulnera aún más el patrimonio y la vida de quienes los contratan.

Añadió que quien trabaja en un mercado ilegal vulnera derechos laborales, no tiene un permiso y no paga impuestos, no paga seguro social; y como no es fiscalizable, como no es auditable ni está visible, pues sigue trabajando a lo largo de los años sin ninguna consecuencia.

