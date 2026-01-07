Más de 10 mil servidores públicos concluyen cursos en perspectiva de género

Durante 2025, el gobierno del estado de México a través de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres), consolidó un conjunto de estrategias para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra este sector de la población, así como promover la igualdad sustantiva en el servicio público estatal y municipal.

Durante 2025, la Secretaría de las Mujeres estatal impulsó el Programa Único de Capacitación (Foto: Especial).

En este periodo, 10 mil 620 personas servidoras públicas concluyeron cursos en perspectiva de género, derechos humanos y prevención de las violencias, a través del Centro de Aprendizaje Digital (CAD), plataforma operada por la SeMujeres. Esta modalidad permitió la ampliación de la cobertura formativa y acercar los procesos de profesionalización a los municipios mexiquenses.

También se impulsó el Programa Único de Capacitación, con el que 600 personas fueron certificadas en Estándares de Competencia relacionados con la prevención, atención y erradicación de conductas violentas contra las mujeres.

Participó personal proveniente de las secretarías de las Mujeres, de Bienestar, de Salud, de Seguridad y de Movilidad; además de dependencias como la Comisión de Búsqueda de Personas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de Justicia, y el DIF del Estado de México.

Estos procesos de certificación fortalecen la profesionalización del servicio público, al asegurar que quien atiende, acompaña y diseña intervenciones en materia de género cuente con conocimientos validados y habilidades para una actuación eficaz, sensible y con derechos humanos.

Asimismo, se impartieron 556 capacitaciones, tanto presenciales como virtuales, dirigidas a personal de ayuntamientos y dependencias estatales. Estos procesos formativos contribuyeron al reforzamiento de habilidades para la identificación de situaciones de riesgo, la comprensión de los factores estructurales que generan desigualdades y la mejora de los mecanismos para la atención.

Las acciones se desarrollaron en el marco de los Programas Estratégicos Estatales para la Atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y para la Atención de la Alerta de Violencia de Género por Desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres.

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