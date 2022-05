Más de 11 mil pacientes recuperados de COVID-19

Derivado de una atención integral y oportuna, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Poniente supera los 11 mil pacientes con COVID-19 egresados satisfactoriamente de sus unidades médicas.

(Foto: especial).

Para dar servicio a pacientes con esta enfermedad, el IMSS en el estado cuenta con seis unidades médicas hospitalarias en la zona de Toluca y en Naucalpan: tres Hospitales Generales de Zona (HGZ), No. 58 en Tlalnepantla, No. 194 en Naucalpan y No. 252 en Atlacomulco; dos Hospitales Generales Regionales (HGR), el No. 251 en Metepec y No. 220 en Toluca; así como un Centro de Atención Temporal en Naucalpan.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta el 24 de abril, se han dado de alta a 11 mil 044 pacientes: 2 mil 592 del HGR No. 220; 2 mil 895 del HGR No. 251; mil 812 del HGZ No. 194; mil 799 del HGZ No. 58; 791 del HGZ No. 252, así como mil 155 del Centro de Atención Temporal Naucalpan.

El trabajo comprometido del equipo multidisciplinario en las unidades médicas (personal de Urgencias, Medicina Interna, Terapia Intensiva, Enfermería, Trabajo Social, personal de Higiene y Limpieza, y nutricionistas) ha permitido la recuperación satisfactoria y seguimiento oportuno de personas con este padecimiento.

La emergencia sanitaria por COVID-19 continúa, por lo que es importante mantener las medidas preventivas: uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia. Asimismo el IMSS Estado de México Poniente reiteró que para reducir el riesgo de cuadros graves es necesario completar el esquema de vacunación.

Comentarios

comentarios