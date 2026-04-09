Más de 15 mil mujeres participan en actividades del Gobierno del Edoméx para conmemorar el 8M

El Gobierno del Estado de México llegó a más de 15 mil mujeres a través de las actividades realizadas durante marzo como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, orientadas a fortalecer la igualdad sustantiva, el acceso a derechos y la prevención de la violencia de género. Las acciones sumaron más de 70 en total.

Se realizaron más de 70 acciones enfocadas a la igualdad y prevención de la violencia de género; destacan conferencias, foros, caravanas estatales, asambleas municipales y firma de convenios. (Foto: Especial)

La titular de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) , María Esther Rodríguez Hernández, subrayó que uno de los ejes centrales fue la participación de niñas, adolescentes y mujeres, quienes se sumaron activamente en cada encuentro para fortalecer el tejido social en las comunidades y contribuir a la construcción de propuestas desde sus experiencias.

Con la apertura de cuatro Centros LIBRE en Luvianos, Acambay, Santo Tomás de los Plátanos y Santiago Tianguistenco, se llegó a 41 unidades para ampliar la cobertura al mismo número de municipios. En estos espacios, las mujeres en situación de violencia reciben atención integral mediante asesoría jurídica, apoyo psicológico, acompañamiento de trabajo social, actividades culturales, recreativas, comunitarias y capacitación para el empleo.

Las asambleas informativas realizadas en Amecameca, Zinacantepec, Atizapán, Tlalnepantla, San Mateo Atenco y Timilpan acercaron los programas y acciones que fortalecen los derechos, el bienestar y la autonomía de las mujeres. Los 19 conversatorios visibilizaron sus inquietudes y demandas, consolidando un ejercicio participativo.

Las caravanas estatales y las actividades masivas fueron espacios de formación y sensibilización sobre igualdad sustantiva, erradicación de la violencia y acceso a la justicia. La carrera deportiva se convirtió en un espacio de convivencia, promoción de la salud, bienestar y unión comunitaria.

El gobierno estatal reforzó su compromiso con la seguridad y movilidad de las mujeres mediante el relanzamiento de la campaña “Nos Movemos Seguras” , una estrategia integral para prevenir el acoso sexual en el transporte público y garantizar traslados libres de violencia.

Se realizó la firma de un convenio de colaboración con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Valle de México Sección 36 para promover igualdad de género y prevención de violencias dentro de los planteles educativos. También se firmó convenio con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) para la apertura de módulos de difusión e información en las tres sedes estatales de Ciudad Mujeres (Amecameca, La Paz y San Mateo Atenco) para apoyar la regularización de viviendas.

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