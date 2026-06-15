Más de la mitad de la ciudadanía mexiquense confía en las autoridades electorales: estudio

De acuerdo con el estudio La participación ciudadana durante los comicios para Gubernatura en el Estado de México en el periodo 2011-2023, elaborado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en colaboración con El Colegio Mexiquense, A. C., 51.5 % de la ciudadanía que habita la entidad confía en las autoridades electorales.

El documento completo puede consultarse en el sitio oficial del IEEM (Foto: Especial).

El análisis destaca que la confianza ciudadana es un factor clave para la participación electoral, ya que la certeza en quienes organizan las elecciones influye directamente en que las personas decidan salir a votar. Cuando la población percibe que las autoridades cumplen su labor con transparencia, que las reglas se respetan y que su voto será contado de manera justa, se fortalece la legitimidad de los procesos democráticos y aumenta la disposición a participar.

El estudio reveló que las personas mayores de 50 años registran el nivel más alto de credibilidad (en una escala de 1 a 10, donde 1 es muy poca confianza y 10 es mucha, la mayoría dieron calificaciones que se ubican en el rango de 4 a 9), mientras que el grupo de 31 a 45 años presenta un nivel intermedio de confianza (ubicando sus respuestas en un rango de 3 a 7).

Por nivel educativo, la población se divide en tres grupos según su grado de confianza en las autoridades electorales: las personas con posgrado registran el nivel más alto, seguidas por quienes cuentan con educación básica, mientras que quienes tienen educación superior presentan una valoración menor, lo que refleja una ciudadanía diversa y con distintos grados de aceptación hacia las autoridades electorales. Esta diversidad de opiniones muestra que aún existen retos para fortalecer la percepción ciudadana, pero también confirma que los institutos electorales conservan un papel central como referentes de credibilidad democrática.

A nivel territorial, los municipios de Almoloya de Alquisiras, Chiconcuac, Coatepec Harinas, Ecatzingo, Hueypoxtla, Ixtapan de la Sal, Jaltenco, Juchitepec, Mexicaltzingo, Otzoloapan, Polotitlán, Santo Tomás, Texcaltitlán, Tonanitla, Villa de Allende, Xalatlaco, Zacazonapan, Zacualpan y Zumpahuacán presentan niveles altos de confianza (con calificaciones de 9 y 10 en una escala del 1 al 10);

Además de estos 19 municipios, en 88 demarcaciones, las calificaciones se ubican en un rango medio (de 3 a 9 de confianza), lo que indica que, pese a las diferencias regionales, la percepción positiva en las autoridades electorales está extendida en gran parte de la entidad. Solamente 18 municipios concentraron calificaciones en el rango de 1 a 3, entre los que sobresalen casos como Luvianos, Tejupilco Joquicingo y Sultepec, al sur de la entidad.

El documento también subraya que la confianza no depende únicamente de la correcta organización de las elecciones, sino también de factores más amplios como la percepción sobre el desempeño gubernamental, la cercanía institucional y la experiencia ciudadana una vez que los gobiernos fueron electos.

Los resultados de este estudio, y otros que en el mismo fueron citados, provienen de fuentes como la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y posicionan al IEEM como un órgano garante de la democracia y responsable de organizar elecciones confiables y transparentes; sin embargo, también evidencian la necesidad de fortalecer la confianza entre los grupos poblacionales que registran niveles de percepción menos favorables hacia las autoridades electorales, con el fin de consolidar una democracia más participativa.

El análisis consideró los procesos electorales de Gubernatura 2011, 2017 y 2023. La información recabada, en su mayoría de manera presencial, fue revisada mediante procesos de control de calidad, consistencia y depuración de respuestas, y posteriormente validada a través de análisis estadístico, con el fin de asegurar resultados confiables.

Comentarios

comentarios