MC busca empatar elección de gobernador con la presidencial 

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) presentará en septiembre una iniciativa de reforma electoral para homologar la elección de la gubernatura del estado de México con la elección presidencial, con el objetivo de reducir los costos que implica organizar comicios prácticamente cada año.

(Foto: Jimena Ruelas)

La diputada Ruth Salinas Reyes informó que la propuesta será presentada al inicio del próximo Periodo Ordinario de Sesiones que es el 5 de septiembre, y confió en que exista voluntad política para discutirla y aprobarla dentro de los plazos que marca la ley.

«Se piensa presentar en este periodo que inicia en septiembre una iniciativa seria de empalmar los tiempos de la próxima elección, no en esta que tenemos ya de frente que es 2029, vamos a tener elección 2027, 2029, 2030 y lo que se busca es que se empalme la elección a gobernadora con la de presidente de la República para que no estemos viviendo cada año una elección, lo cual origina todavía mucho más gasto”, señaló.

La legisladora recordó que a la actual Legislatura le restan únicamente dos períodos ordinarios de trabajo, por lo que consideró indispensable que la reforma se discuta en los primeros meses del próximo periodo.

«Lo importante será ver que haya disposición política para que quede ya en este próximo periodo», explicó.

Salinas Reyes afirmó que la propuesta beneficiaría al Estado de México, sobre todo después de los ajustes que ya se realizaron al calendario derivado de la reforma judicial.

Como parte de la iniciativa, Movimiento Ciudadano plantea que la gubernatura que se elija en 2029 tenga una duración excepcional de siete años, de manera que la siguiente elección estatal se celebre en 2036 junto con la renovación de la Presidencia de la República y otros cargos federales.

De acuerdo con el coordinador parlamentario de MC, Juan Zepeda Hernández, homologar ambos procesos permitiría generar un ahorro cercano a 5 mil millones de pesos durante el año electoral, recursos que podrían destinarse a programas y obras en beneficio de la población.

Comentarios

comentarios