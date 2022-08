Me siento muy orgullosa de representar a México: Ximena Serrano

Luego de que la atleta del estado de México Karla Ximena Serrano Olivares obtuviera su medalla de oro en los 10 mil metros marcha del Campeonato del Mundo Sub-20 Cali 2022, reconoció el inesperado final que protagonizó en la competencia que tuvo como sede el Estadio Pascual Guerrero, en Cali y el compromiso personal que tenía de convertirse en campeona, siguiendo los pasos de sus compañeras de equipo.

Ximena Serrano, de 18 años, es originaria de Zitácuaro, Michoacán, pero representa al estado de México desde hace tres años ante la falta de apoyo del gobierno estatal a los deportistas de alto rendimiento decidió emigrar al centro de la República Mexicana para convertirse en atleta mexiquense (Foto: Arturo Pérez).

“Estoy muy agradecida con toda la gente que me ha apoyado en todo el proceso competitivo, a mi entrenador que siempre estuvo guiándome; en cuanto a la competencia, me siento muy orgullosa de representar a México, no fue una tarea fácil, ya que mis compañeras ya habían ganado. Al final ya me iba a dar por vencida, pero pensé en que ya había hecho la mitad de la competencia, he trabajado por esto y para mí es un orgullo entregarle una medalla a México”, comentó.

Su entrenador, Ignacio Zamudio, resaltó que los logros son frutos del trabajo en conjunto y de la confianza que se ha depositado en su trabajo que marca un proyecto de la marcha mexicana a largo plazo.

“Este es un resultado del trabajo en conjunto y de la continuidad, se me dio la oportunidad de presentarle un proyecto para los jóvenes, trabajar con ellos y desarrollarse, todo esto significa recursos que si no fueran por el Gobierno Federal no se podrían realizar; este resultado es una consecución de ese apoyo que se nos ha brindado actualmente, la intensión es optimizar los recursos para tener mejores resultados”, comentó el entrenador nacional originario del estado de México.

Actualmente, el estado de México cuenta con las mejores atletas juveniles de marcha que tiene nuestro país como son; Alegna González, Sofía Ramos, Valeria Ortuño y Ximena Serrano.

