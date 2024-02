Mecanismos alternativos de solución de controversias garantizarán acceso a la justicia

La Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, acompañada del Presidente de la Primera Sala del Tribunal Constitucional, Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, sostuvo un encuentro con integrantes de la Red Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib).

En la reunión se abordó la importancia de la implementación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, así como de las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que entraron en vigor el 27 de enero del 2024.

La Ministra Presidenta aseguró -ante Ricardo Sodi Cuellar y Sergio Valls Esponda, del Poder Judicial mexiquense, que coordina la mencionada Red, así como representantes de Tribunales Superiores de Justicia de diversas entidades federativas- que los mecanismos alternativos de solución de controversias (entre los que destacan: la negociación, la negociación colaborativa, la mediación, la conciliación y el arbitraje) garantizarán un acceso a la justicia más pronto y expedito, porque despresurizarán la carga de trabajo en los tribunales, locales y federales, al lograr acuerdos entre las partes en un litigio.

Ricardo Sodi Cuellar, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, llamó a impulsar la justicia alternativa en rubros como la mediación privada y cátedras de cultura de paz en universidades públicas, sobre todo en las carreras de Derecho. Reiteró que el reto y la esencia de la materia es recuperar la confianza de la ciudadanía en los poderes judiciales.

El Magistrado Valls Esponda indicó que con esta nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, se reconocen dos cosas: I) que la justicia formal ha resultado insuficiente y, muchas veces, ineficiente porque existe un gran número de conflictos no solucionados; y II) muchos de los conflictos que transitan los tribunales y que “atascan la seguridad procesal”, no provienen de la razón, sino de la emoción, por lo que procesos técnicos y leyes complejas no han sido útiles para resolverlos.

La Ministra Presidenta Piña Hernández destacó la importancia de difundir esta nueva norma, a fin de que haya un cambio cultural para resolver los juicios a través de mecanismos alternativos de solución y no siempre a través de un juez.

Asistieron representantes de Tribunales Superiores de Justicia de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

