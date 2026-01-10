Mediante cateo localizan motocicleta con reporte de robo

Derivado de una denuncia por el delito de robo de vehículo, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevaron a cabo una técnica de investigación de cateo en un inmueble localizado en Texcoco, en donde recuperaron una motocicleta con reporte de robo, y aseguraron plantas con las características de la marihuana.

En el inmueble ubicado en el municipio de Texcoco también fueron aseguradas plantas con características similares a la marihuana y bolsas con la misma sustancia.

De acuerdo a la investigación iniciada por esta Representación Social, se pudo establecer que el pasado 4 de enero, la víctima dejó estacionada una motocicleta de la marca Bajaj, tipo Pulsar, modelo 2025 en calles del municipio de Texcoco, lugar de donde fue sustraída.

Al solicitar ayuda a policías municipales, se localizó un domicilio en donde aparentemente se encontraba dicha unidad, por lo que el Agente del Ministerio Público, una vez que tuvo conocimiento de los hechos, solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial la orden de cateo correspondiente.

Elementos de esta Fiscalía cumplimentaron dicho mandamiento en la colonia San Luis Huexotla, en Texcoco, lugar en donde fue localizada y asegurada la motocicleta de la marca Bajaj, tipo Pulsar, modelo 2025, con reporte de robo.

De igual manera, en el sitio fueron localizados una placa de circulación del Estado de México perteneciente a un vehículo con reporte de robo vigente y varias plantas en maceta, las cuales coinciden con las características de la marihuana, así como una bolsa con hierba seca y envoltorios tipo ziploc que al parecer contienen estupefacientes.

Al término de la diligencia, el predio quedó asegurado para preservar los indicios encontrados y continuar con las investigaciones correspondientes.

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