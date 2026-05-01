Médicos emiten recomendaciones ante ola de calor en Toluca

Ante las altas temperaturas registradas en Toluca, que oscilan entre los 26 y 28 grados centígrados debido a la onda de calor que afecta a la entidad, especialistas en salud recomiendan a la población extremar precauciones para evitar afectaciones.

(Foto: Pexels).

La enfermera, Rubí Juárez Contreras, señaló que es fundamental mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a los grupos más vulnerables, como niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Entre las principales recomendaciones destacan beber agua o suero oral con frecuencia, incluso sin sentir sed; evitar actividades al aire libre entre las 11:00 y las 17:00 horas; y utilizar ropa ligera, de colores claros, así como sombreros, gorras, sombrillas y lentes de sol.

Asimismo, aconsejó permanecer en lugares frescos y ventilados, buscar sombra, ducharse o mojarse el rostro para reducir la temperatura corporal, y evitar realizar ejercicio intenso durante las horas de mayor calor.

En cuanto a la alimentación, recomendó consumir frutas y verduras con alto contenido de agua, así como evitar comidas pesadas o muy calientes.

La especialista advirtió que las altas temperaturas pueden provocar padecimientos como golpe de calor, agotamiento por calor, calambres y salpullido.

“Algunas enfermedades que se pueden desarrollar durante la ola de calor sería principalmente el golpe de calor. En ese golpe de calor el cuerpo empieza a presentar piel seca y caliente, confusión, convulsiones o pérdida de conocimiento”, precisó

Rubí Juárez subrayó que las personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, diabetes o trastornos mentales tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones durante una ola de calor.

Finalmente, la médica general del Centro Médico “San José”, Malixi Peñaloza, destacó que se deben evitar bebidas deshidratantes como la cafeína, el alcohol, ya que son diuréticos.

Además, es fundamental reconocer los síntomas del golpe de calor para actuar rápidamente y evitar complicaciones, algunas de las cuales pueden ser potencialmente mortales.

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