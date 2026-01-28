Mejora la recolección de basura en Toluca con digitalización y reestructuración de rutas

Con la digitalización y reestructuración de rutas de recolección, el Ayuntamiento logró un incremento en la recolección de residuos sólidos urbanos, por lo cual no hay pretexto para tirar residuos en la calle o convertir las esquinas en puntos fijos de depósito inadecuado, afirmó el alcalde Ricardo Moreno.

Las personas ya pueden conocer en tiempo real, recorridos del servicio en colonias, barrios tradicionales y zonas de alta afluencia

Mencionó que de manera paulatina, en esta administración aumentó la recolección al pasar de 411 toneladas diarias al inicio del 2025 a más de 650 toneladas en 2026, beneficiando a colonias, barrios tradicionales y zonas de alta afluencia.

Precisó que a través del 072 y la aplicación Toluca en tus manos, toda la población puede acceder para conocer recorridos, frecuencia de paso y días de recolección del camión debido a que cada una de las unidades del servicio, fueron equipadas con GPS, lo que se traduce en reducción en tiempos de atención, disminución de incidentes, así como en un mejor servicio.

Destacó que con el uso de herramientas tecnológicas y una planeación operativa, Toluca avanza para convertirse en una ciudad transformada, más limpia, ordenada e inteligente.

Lo anterior demuestra que la innovación puede ponerse al servicio del bienestar de la ciudadanía, por lo que hoy no hay pretexto para tirar basura en la calle y seguirán aplicando las multas correspondientes.

Como resultado de esta modernización, el municipio también logró un incremento del 600 por ciento en la recaudación por convenios, al pasar de 559 mil 510.84 pesos en el periodo 2022–2024 a cerca de 4.78 millones de pesos en 2025, mediante la firma de 200 convenios con empresas, comercios y tianguis particulares.

Por su parte, la Directora de Recolección de Residuos Sólidos, Laura Fernanda Barbosa, informó que las unidades recolectoras cuentan ahora con sistemas GPS y cámaras de videovigilancia, lo que permite un monitoreo en tiempo real para eficientar las rutas y mayor seguridad para operadores y ciudadanía.

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