Mejora percepción de seguridad en seis municipios mexiquenses según ENSU

Seis de los ocho municipios del Estado de México evaluados en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) registraron una mejora en la percepción de seguridad durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el periodo inmediato anterior, según el informe.

Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli reportan variaciones graduales; policía estatal sube de 51.8 a 56.1 en confianza. (Foto: Especial)

Los resultados muestran que Toluca pasó de 80.7 a 75.5; Ecatepec de 88 a 87.6; Nezahualcóyotl de 61.9 a 55.5; Tlalnepantla de 83.8 a 74.6; Chimalhuacán de 85.7 a 81.3 y Cuautitlán Izcalli de 82.7 a 81.8. (Las reducciones en los números indican menor percepción de inseguridad).

La percepción sobre el desempeño de las corporaciones de seguridad también mostró variaciones: la policía estatal pasó de 51.8 a 56.1, mientras que la policía municipal de 40 a 50.8.

Estos resultados se vinculan con el trabajo de las Mesas de Paz que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, donde se articulan acciones entre los tres órdenes de gobierno a través de cámaras de vigilancia, fortalecimiento del alumbrado público, obras viales y operativos estratégicos.

Entre las acciones implementadas destacan operaciones coordinadas con el Gobierno de México como Atarraya, Enjambre, Liberación, Senda y Caudal. En municipios con Alerta de Violencia de Género se desarrollan los Senderos Mexiquenses “Caminemos Seguras” , con iluminación, cámaras, botones de auxilio y mejora de banquetas.

Se suma la intervención de vialidades en el marco de la estrategia “2026, Año de las Obras en Edomex” , que incluye la reconstrucción de 108 kilómetros de Periférico Norte, Periférico Oriente y Vialidad Mexiquense.

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