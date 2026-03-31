Mejora Ricardo Moreno movilidad y seguridad de la avenida Lombardo Toledano

El presidente municipal, Ricardo Moreno, fortalece la infraestructura urbana y mejora la movilidad en la capital, a través de trabajos de fresado y tendido de carpeta asfáltica en la avenida Lombardo Toledano, en el tramo comprendido entre la avenida Independencia y la calle Alberto Einstein.

Realizan trabajos de rehabilitación del tramo entre Independencia y Alberto Einstein (Foto: Especial).

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para dignificar las vialidades y brindar traslados más seguros y eficientes a más de 116 mil 600 habitantes de las delegaciones de Santa María Totoltepec, San Mateo Otzacatipan y San Pedro Totoltepec, que diariamente utilizan esta ruta, además de trabajadores y estudiantes.

A través de la Dirección General de Obras Públicas, se realizaron labores de retiro de la carpeta dañada mediante fresado, seguido del tendido de nueva carpeta asfáltica en aproximadamente 14 mil metros cuadrados, lo que permite mejorar la durabilidad de la superficie y optimizar las condiciones de circulación en esta vía primaria.

Asimismo, se renivelaron rejillas pluviales, pozos de visita y cajas de válvulas, se realizó la construcción de reductores de velocidad, guarniciones y banquetas de concreto, además del balizamiento por ambos hombros de la vialidad.

La intervención en esta avenida es una transformación integral del espacio público para lograr un beneficio de mayor alcance, pues la obra cumple con las especificaciones necesarias para garantizar su sostenibilidad, priorizando la movilidad de los habitantes y trabajadores de la zona.

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