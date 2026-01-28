Mejoran infraestructura escolar en Capultitlán con nuevo arcotecho en secundaria

El presidente municipal, Ricardo Moreno, realizó la entrega de un arcotecho en la Escuela Secundaria Oficial No. 0022 «José María Morelos y Pavón», se trata de la primera obra de una serie de techumbres programadas para este año, las cuales buscan transformar el entorno donde estudian los jóvenes toluqueños.

La obra cubre un área de 553.64 metros cuadrados y cuenta con una estructura de alta resistencia que garantiza la seguridad de más de 700 alumnos y docentes (Foto: Especial).

El proyecto impactará positivamente a una población de más de 700 alumnos, así como al personal administrativo y de intendencia de la institución.

El alcalde destacó que la escuela es el principal espacio público de una comunidad, por lo cual debe contar con instalaciones adecuadas y en óptimas condiciones estéticas y materiales, por lo que, bajo esta premisa, el Gobierno municipal invitó a los padres de familia a sumarse al programa Yo pongo guapa mi escuela, iniciativa que cuenta con el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez.

Moreno Bastida explicó a los padres de familia que el programa municipal resalta la importancia de la educación como herramienta de movilidad social.

De acuerdo con el director general de Obra Pública, Maximino Bueno, el proyecto se ejecutó a través de recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y la construcción abarca un área total de 553.64 metros cuadrados e incluyó preparación y cimentación; colocación de estructura y techumbre, así como instalación de complementos metálicos y drenaje pluvial.

La directora de la escuela, turno matutino, Ana Claudia Vilchis, calificó al alcalde como un aliado de la educación y afirmó que la obra recibida representa un beneficio para varias generaciones de alumnos, padres y docentes.

Por su parte, la estudiante Melani, en representación de sus compañeros, agradeció el nuevo espacio de protección y convivencia, el cual será aprovechado con responsabilidad y entusiasmo por la comunidad estudiantil.

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