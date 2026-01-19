Mejoran movilidad y seguridad vial con pavimentación de calle Centenario en Calixtlahuaca

Orientado en el bienestar colectivo y en el desarrollo urbano ordenado, el Presidente Municipal, Ricardo Moreno, impulsa la construcción de pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Centenario, lo cual optimiza la movilidad y fortalece la seguridad vial.

La obra beneficia a más de cuatro mil 500 habitantes (Foto: Especial).

Brigadas de la Dirección General de Obras Públicas realizaron la intervención en una superficie total de mil 917 metros cuadrados de carpeta asfáltica, del tramo comprendido entre las calles Benito Juárez y Camino a Calixtlahuaca, beneficiando a más de cuatro mil 500 habitantes de la delegación Calixtlahuaca.

Entre los trabajos se realizó el fresado de la superficie, colocación de base hidráulica, tendido de carpeta asfáltica, renivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, así como el balizamiento de la vialidad, acciones que garantizan una obra integral y de calidad.

Esta obra reafirma el compromiso del alcalde Moreno Bastida con una gestión eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía, pues la actual administración entiende y atiende las necesarias de la población, además de restaurar la infraestructura urbana.

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