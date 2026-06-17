Mejoran planteles de Nextlalpan, Zumpango y Apaxco con una inversión superior a 83 mdp

Con una inversión superior a 83 millones de pesos, un total de 23 mil 099 estudiantes de 86 escuelas de educación básica y media superior de los municipios de Nextlalpan, Zumpango y Apaxco fueron beneficiados con obras de infraestructura educativa, equipamiento, mobiliario escolar y sistemas de captación de agua pluvial, como parte de las acciones que instruye la gobernadora Delfina Gómez Álvarez bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

La gira “SECTI en tu Comunidad” benefició a 23 mil 099 estudiantes de 86 escuelas de Educación Básica y Media Superior. Entrega obras en escuela de Nextlalpan afectada por un socavón (Foto: Especial).

La gira “SECTI en tu Comunidad”, encabezada por Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), inició en la Escuela Primaria “Felipe Sánchez Solís”, en Nextlalpan, con la develación de los glifos de los barrios originarios y del mural dedicado al promotor cultural mexiquense del siglo XIX, cuyo nombre lleva dicha institución; también se entregaron equipos de cómputo a estudiantes como herramientas de aprendizaje.

Posteriormente, en la Escuela Primaria “Lic. Adolfo López Mateos”, el titular de la SECTI entregó obras y mobiliario escolar con una inversión de 23.52 millones de pesos para beneficiar a 7 mil 434 estudiantes de 26 escuelas. Las acciones incluyeron mantenimiento general, sustitución de un aula y de un módulo sanitario, para dar cumplimiento a compromisos establecidos previamente con la comunidad educativa y atender las afectaciones ocasionadas por un socavón registrado en el plantel.

En Zumpango, desde el CBT No. 6, se entregó una inversión de 49.96 millones de pesos para beneficiar a 13 mil 953 estudiantes de 55 escuelas mediante obras de infraestructura educativa, equipamiento, mobiliario escolar y sistemas de captación de agua pluvial. Entre las acciones realizadas destaca la construcción de cuatro aulas, un módulo sanitario y obra exterior, además de la entrega de apoyos para decenas de planteles del municipio.

Finalmente, en Apaxco, el Secretario encabezó la entrega de una inversión de 9.57 millones de pesos para beneficiar a mil 712 estudiantes de cinco escuelas. Las acciones incluyeron la construcción de módulos sanitarios y equipamiento educativo en planteles de Educación Media Superior.

Comentarios

comentarios