Metamorféame y El Gran Silencio darán conciertos gratuitos en Toluca

En días pasados, la Secretaría de Cultura y Turismo anunció el festejo por el segundo aniversario del Festival Cultural TransformArte el cual estará conformado por diversas actividades como talleres y presentaciones de teatro pero destacan dos conciertos.

El Gran Silencio se presentará este 14 de diciembre en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca (Foto: Especial).

El primero es la presentación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México dirigida por Rodrigo Macías y que en esta ocasión estará acompañada por el grupo Metamorféame para interpretar temas de Caifanes y Jaguares. El otro concierto es el que dará la agrupación regiomontana El Gran Silencio.

La dependencia ha anunciado en las últimas horas los horarios en que se realizarán cada uno de estos conciertos, así como presentaciones musicales que se suman a la programación.

El sábado 13 de diciembre a las 14:30 horas se presentará Manu Blake con un tributo a Héroes del Silencio y a las cinco y media de la tarde dará inicio el concierto Rock Sinfónico con la OSEM y Metamorféame interpretando temas como ‘Dioses ocultos’; ‘Antes de que nos olviden’; ‘Afuera’ entre otros.

En tanto, el domingo 14 de diciembre a las 14:30 horas se presentará el grupo Los de Abajo y a las cuatro y media de la tarde dará comienzo la presentación de El Gran Silencio.

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