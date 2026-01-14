Metepec estrenará el circuito WTA y ATP de Challengers categoría 75

De acuerdo con los calendarios repartidos por la WTA y la ATP, sus primeras visitas en México están programadas, de manera simultánea, para finales de febrero.



(Foto: Arturo Pérez).

Según el programa que difundió la ATP, Metepec, en el estado de México, se estrenará en el circuito de challengers, con un certamen categoría 75 a partir del 16 al 22 de febrero teniendo como sede el Club Deportivo la Asuncion.

Se tiene confirmada la presencia del tenista mexicano Rodrigo Pacheco que se ubica en el ranking ATP individual 195 y en dobles 267 consolidándose como el número uno de nuestro país, así lo dio a conocer José Escalante promotor del Tennis (Chaca Chaca)

Más adelante, del 23 de febrero al 1 de marzo está programado el WTA 500 Abierto de Mérida, en Yucatán, que vivirá su cuarta edición.

Durante la misma semana será celebrado uno de los torneos predilectos de los aficionados nacionales al deporte blanco, el Abierto Mexicano, que cumplirá su edición 33, en su tradicional sede de Acapulco, Guerrero.

Después de las competencias en Acapulco y Mérida, comienza la esperada primavera de challengers, esos torneos que representan una especie de transición entre el circuito de la ITF y el de la ATP.

La primera cita será en Cuernavaca, Morelos, con un challenger 75, para continuar con uno de nivel 125 en Morelia, Michoacán, desde el 23 de marzo.

No podía faltar uno de los challengers de mayor prosapia en territorio mexicano, el de categoría 75 en San Luis Potosí, desde el 30 de marzo.

Y hasta ahí, a la espera de que la ATP dé a conocer más fechas no sólo para México, sino en el resto del mundo.

Por ahora, se tiene confirmado también el ATP 250 de Los Cabos, del 27 de julio al 2 de agosto.

En cuanto a la WTA ─que en las siguientes semanas desvelará su calendario de torneos jerarquía 125─, están anunciadas las competencias 500 en Monterrey, del 24 al 29 de agosto, y en Guadalajara, del 14 al 20 de septiembre para acompañar los festejos patrios.

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