Metepec regresó al esplendor de la mano de la ciudadanía: Fernando Flores

“Contigo y por ti he tomado las mejores y más complicadas decisiones, desde el minuto uno me comprometí a cuidarte haciéndome cargo de la seguridad pública”, así inició el alcalde Fernando Flores Fernández, el recuento de un año de trabajo ante más de 9 mil asistentes reunidos en el recinto ferial, donde escucharon al presidente municipal mejor posicionado en la historia de la demarcación por sus efectivos resultados.

Ante más de 9 mil metepequenses, durante el 1er Informe de Gobierno, destaca alcalde de Metepec logros que ponen hoy al municipio en la esfera nacional e internacional por éxitos y buenas prácticas (Foto: Especial).

Entre aplausos y reconocimiento pleno de los presentes en el lugar aprobado para celebrar la Tercera Sesión Solemne de Cabildo, el munícipe arropado –pocas veces visto- por miles de habitantes, líderes vecinales, empresarios; clase política municipal, de la entidad y nacional, así como de representantes de todos los sectores de la sociedad, dio cuenta del estado que guarda el ayuntamiento, avances, logros, pero también retos por vencer.

En el acto, ante la representación del ejecutivo estatal Alfredo del Mazo Maza, el secretario general de Gobierno Luis Felipe Puente Espinosa, el alcalde metepequense, resaltó el actuar para erradicar la corrupción, un tema que dijo, tenía secuestrado al municipio en varias vertientes, pero también de cómo afrontó la etapa final de la pandemia, adquiriendo 10 mil pruebas rápidas para la detección del COVID, mismas que fueron aplicadas a la población de manera gratuita.

Paralelamente y para iniciar la recuperación económica, ya que, tras la pandemia, había tragedia financiera en las familias, “nos pusimos a trabajar con un plan estratégico de reactivación de la mano con empresarios, el comercio local y con eliminación de trámites”.

Se ubicó una rueda de la fortuna y un carrusel, además se rehabilitó a fuente de la Tlanchana, entre otras acciones que hicieron regresar a los negocios a reabrirlos y crear nuevas unidades económicas, facilitando su apertura y continuidad, hecho que fue determinante para que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), reconociera a Metepec como modelo nacional en materia de Mejora Regulatoria.

Fernando Flores, habló también sobre el retorno de la Feria de San Isidro con saldo blanco y una derrama de 50 millones de pesos, al igual que el Paseo de la Agricultura, la Feria del Taco y la reactivación del andador turístico con el programa insignia “Metepequeando”.

Enfatizó sobre el talento y vocación artesanal que ha dado renombre a Metepec en diversos certámenes en el país y muestras en el extranjero, al igual que el apoyo del ayuntamiento donde, por primera vez, más de 500 fueron censados y credencializados para ser parte de los programas sociales.

Flores Fernández, habló sobre las macro jornadas de empleo donde participaron más de 200 empresas que abrieron 3 mil vacantes, situación que fue también reflejo de las inversiones por 800 millones de pesos que llegaron a Metepec en tan sólo 11 meses, confianza y bondad de la tierra que permitió abrir 400 nuevos negocios, adicionalmente, anunció la llegada de inversiones por 4 mil millones de pesos en un nuevo complejo comercial.

En ese sentido, el edil enfatizó la reunión que sostuvo en julio en la Organización de Estados Americanos (OEA) acordando un programa de créditos para pequeños y medianos empresarios; además “para fortalecer el esquema, tenemos el programa de créditos a la palabra con banca Afirme, así nuestros vecinos y vecinas de Metepec pueden tener financiamiento libre de intereses”.

En la encomienda de favorecer la economía de las personas, Fernando Flores, subrayó la donación de su sueldo vía un fideicomiso para los trabajadores del municipio.

En materia de Seguridad, el edil recalcó la disminución del índice delictivo en casi 40 por ciento, datos corroborables con los del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, resultado derivado del actuar de la policía, dijo quien igual asiste a los vecinos como atrapa delincuentes, “más de 300 delincuentes ya no están en las calles y hemos recuperado 51 vehículos con reporte de robo en más de seis mil operativos”. Por lo que respecta al Heroico Cuerpo de Bomberos, a quienes se ha dotado de quipo, resaltó la cobertura de cerca de 2 mil emergencias.

Sobre el tema social, enfatizó la creación del programa “Canasta Social Alimentaria Familias Felices”, que beneficia a más de 16 mil familias, mientras que, 300 más, cuentan con calentadores solares y cuartos dormitorio y cientos de jóvenes tienen ahora tarjetas de descuentos en varios establecimientos. Aunado a ello, informó que ya están rehabilitados 5 comedores comunitarios.

El primer mandatario de Metepec enalteció el programa “Médico en Tu Casa”, el esquema de salud más importante en la historia del municipio que cuenta ya con 13 mil personas registradas, algunas ya recibieron el servicio en su hogar.

Recordó un tema de salud pública, los residuos. Para su recolección eficaz, mencionó sobre las 60 rutas semanales que recorren 500 kilómetros recogiendo de calles, casas, negocios y espacios públicos, casi 1oo mil toneladas de basura, 170 toneladas diarias, acción que derivó en el premio “Escoba de Platino”, emitido desde España.

Igualmente, mencionó en medio de aplausos, la reparación de 7 mil luminarias y colocación de 300 postes, la regularización de comercios, el exitoso festival Internacional de Arte y Cultura Quimera, la Escuela de Iniciación Artística, la colocación de la ofrenda monumental y próximamente, dijo, la ubicación de un macro nacimiento.

En el tema de obra pública, el alcalde anunció el inicio del programa “Escuadrón tapa tu bache”, donde, junto con la ciudadanía se acabará ese malestar del cual dijo se ha combatido con la pavimentación de 40 mil metros cuadrados de avenidas calles y caminos en los que se ha invertido más de 8 millones de pesos.

En todas las determinaciones de gobierno, el cabildo ha sido fundamental, por ello, reconoció su aportación en 48 sesiones de las cuales 28 fueron itinerantes con un 99 por ciento del total de votación unánime.

Fernando Flores Fernández, habló del rescate de las Unidades Deportivas La Michoacana y la de San Salvador Tizatlalli, así como el mantenimiento permanente de las demás; la entrega de becas para alumnos con promedio en las que se invirtieron 10 millones de pesos y más de mil computadoras donadas a estudiantes de calidad, éstas últimas otorgadas a título personal con sus recursos.

De igual forma, sobre las políticas de protección a la mujer iniciando desde casa y disponiendo para toda la población el botón y espacios naranjas que las atienden en casos de emergencia.

“En julio, en Washington, la administración de los ciudadanos gobernando que encabezo, fue reconocida por el desarrollo de políticas públicas encaminadas al cuidado, la protección y la seguridad de la mujer, todo esto en el marco de la Cumbre Internacional sobre la Lucha contra la Trata de Personas; aquí en Metepec no hay giros negros, ni prostitución o trata, somos un municipio donde la mujer ejerce sus derechos con libertad y respeto”, acotó el alcalde.

Por otro lado, aseveró que, para atender las contingencias de lluvias, creó el Grupo Tlanchana, además, del desazolve de casi 200 mil metros lineales de tuberías y más 25 mil metros de canales a cielo abierto, retirando 3 mil toneladas de metros cúbicos de basura.

El presidente municipal hizo hincapié en los trabajos emanados de la Gerencia de la Ciudad, modelo único que ha permitido responder con mayor eficiencia y eficacia las demandas ciudadanas. Con la implementación del Sistema Integral “Metepec *7311”, aplicación móvil y centro de atención telefónica, ha permitido que más de 22 mil solicitudes ciudadanas han sido atendidas relacionadas a los 28 servicios municipales como la atención a bacheo, podas y derribos de árboles, alumbrado público, fuga de agua y de gas entre otras.

Distinguió los proyectos hechos realidad como Pet Friendly, la esterilización para perros y gatos en la que se han llevado a cabo más de 4 mil operaciones, las campañas de reforestación y limpieza, lo que ha derivó en el nombramiento como Embajador de la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles.

Asimismo, destacó el trabajo del DIF, de sus 43 jornadas de Familias Felices por un Metepec Saludable, del programa de salud mental que ha orientado, ayudado y guiado a más 43 mil personas, de la protección a los menores, permitiendo obtener el distintivo estatal Sin Trabajo Infantil; la labor en el deporte adaptado y para las personas de la tercera edad.

De forma emotiva, Fernando Flores quien caminó por un templete para estar más cerca de los metepequenses, destacó el destierro de la división, el enojo, la maldad y la mentira; valoró que son más los metepequenses buenos que los malos.

Creo en Metepec dijo, por sus niños, “porque entiendo que son el presente y los estamos educando para que sean gente de bien; creo en sus hombres que trabajan y le sudan por su familia; creo en sus grandes mujeres que junto con la familia son corazones incansables que mantienen la paz y la unidad de una sociedad que a veces intenta romperse; creo en sus abuelos, tesoros de sabiduría e historia que nos enseñan el camino, y lo alumbran con su voz…”

Agregó que, “con mis vecinos he caminado para solucionar los problemas, he sentido su alegría y también he llorados sus tristezas, he gobernado escuchando y solucionando, a pesar de golpes bajos no han podido callarnos, vencernos o doblarnos; junto con mi equipo hemos sido más fuertes, más firmes, más responsables, no han sido fáciles los días y las noches de trabajo arduo, el palacio municipal se ha convertido en una casa de reuniones, soluciones, talentos, llantos y alegrías, de lunes a domingo nos la partimos. trabajamos de sol a sol, abrimos las puertas y recibimos a los vecinos; desde ese edificio histórico, planeamos lo mejor para ti y tu familia, ahí nos ha alcanzado la noche y la madrugada, pero salimos victoriosos con planes y metas renovadas, y a los que, a mi lado, combatimos tapando los peores baches que encontramos: los de la corrupción, el abuso, la transa, la mentira, el soborno, el robo….ya pudimos con ellos, y vamos a poder con los que nos faltan….

“Gracias a los vecinos que me recibieron en su casa, que me reclamaron una desatención o me invitaron un taco al medio día en plena gira, amamos a Metepec, y es un honor pisar esta tierra; creemos en su gente y me hierve la sangre cuando la maltratan, la ofenden o la critican; me siento orgulloso del trabajo de sus artesanos, sus empresarios, sus comerciantes…de las mujeres emprendedoras y los jóvenes que sueñan y veo cómo los cumplen…aquí tu decidiste que por un tiempo yo fuera el guía y su administrador…me diste la oportunidad de ser el velador y el vigía, el restaurador y recuperador de su grandeza y no lo he hecho solo, lo he hecho contigo, por ti y por tu familia, con tu mano que no me ha soltado”.

Por último, Fernando Flores dijo: “ser de Metepec es bendición, gracia, don, regalo y dote del primer alfarero del mundo; cumplo este año cambiando mi vida y con la conciencia de que también, la vida de mis vecinos ha cambiado, estamos renovados, vivos, trabajando, imparables, indomables, implacables, incesantes, así somos en Metepec, así debemos ser siempre: hoy somos los ciudadanos los que decidimos, los ciudadanos gobernando”, concluyó el alcalde.

