México enfrenta déficit de 25 mil especialistas en ciberseguridad

México registra un déficit de al menos 25,000 expertos en ciberseguridad, una brecha crítica que ocurre simultáneamente con un aumento del 204% en los ciberataques bloqueados durante el segundo trimestre de 2025 en comparación con el periodo anterior, según datos del Global Internet Trends & Insights Report de Cloudflare.

La escasez forma parte de un contexto global donde la fuerza laboral en este campo, aunque alcanza 5.5 millones de profesionales, vio estancado su crecimiento por primera vez, de acuerdo con el estudio de Fuerza Laboral de Ciberseguridad de la organización ISC2.

La brecha mundial entre oferta y demanda es de 4.8 millones de vacantes, de las cuales 328,397 corresponden a Latinoamérica. (Foto: Especial)

El líder técnico de ciberseguridad en A3Sec, Armando Tirado, señaló que la ciberdelincuencia opera con mayor profesionalización y utiliza inteligencia artificial para automatizar ataques, mientras que las empresas carecen de equipos completos para contrarrestarlos. Un reporte de ISC2 indica que el 90% de las organizaciones reconoce carencias importantes en las habilidades de sus equipos de seguridad.

La contratación se ve obstaculizada por procesos selectivos que exigen dominio de múltiples tecnologías y certificaciones. El informe Brecha de habilidades en ciberseguridad 2025 de Fortinet detalla que el 63% de las empresas en Latinoamérica tiene dificultad para encontrar perfiles con experiencia sólida en ingeniería de redes y seguridad, y el 92% prioriza candidatos con certificaciones.

Tirado destacó que muchas compañías no invierten en formación interna hasta después de sufrir un incidente. Un estudio de PwC México revela que, aunque el 86% de las empresas planea aumentar su inversión en ciberseguridad para 2026, estos recursos no siempre se destinan a la capacitación técnica del personal, persistiendo una brecha en capacidades humanas.

La complejidad de los ataques aumenta con el uso de Inteligencia Artificial generativa por parte de los atacantes, quienes la emplean para escribir código y automatizar intrusiones. Los equipos de defensa requieren dominar redes, protocolos, sistemas en la nube y programación, además de habilidades como pensamiento crítico y análisis profundo.

La falta de personal capacitado deriva en una detección más lenta de incidentes. Tirado estima que la recuperación total de un ataque grave puede tomar hasta 100 días, generando pérdidas económicas y erosión de la confianza de los clientes.

La escasez afecta la competitividad de sectores clave como servicios financieros, comercio electrónico y telecomunicaciones, provocando mayor exposición al delito digital, altos costos de recuperación y retraso en proyectos. El Informe Global de Tendencias de Aprendizaje y Habilidades 2026 de Udemy Business sitúa a la ciberseguridad entre las diez habilidades de mayor crecimiento en México, aunque el ritmo de formación actual es insuficiente para cubrir la demanda.

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