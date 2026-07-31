México exporta más aguacate que nunca, pero gana 22% menos

A lo largo del siguiente año, la producción de aguacate en México podría alcanzar los 2.8 millones de toneladas, de las cuales 1.25 millones tendrían como destino final los Estados Unidos. Esta cifra consolida al país vecino como el principal comprador de este fruto y uno de los detonantes económicos más significativos para el campo mexicano.

Sin embargo, en el marco del Día Mundial del Aguacate —que se celebra este 31 de julio—, el sector enfrenta retos estructurales complejos. Paradójicamente, la industria lidia con las consecuencias de una sobreproducción masiva. El valor de las exportaciones mexicanas disminuyó un 22% durante el primer trimestre del año y cerca de un 29% en abril, debido a una combinación de caída en los precios internacionales y la apreciación del peso frente al dólar.

De acuerdo con la plataforma de análisis financiero Mundi, el país vive un escenario inédito: un volumen de producción histórico pero con un rendimiento financiero sumamente bajo. Como muestra, tan solo en el mes de abril el precio mayorista del aguacate Hass de exportación a Estados Unidos descendió hasta 1 dólar por libra.

Aunque México mantiene el liderazgo global en producción y exportación, el consumo de aguacate en Estados Unidos se ha diversificado hacia otras naciones. La participación del producto mexicano en ese mercado cayó del 95% a tan solo el 70% durante el mes de mayo, abriendo terreno a competidores que se han afianzado con fuerza: Perú, Colombia y Chile.

Los desafíos operativos también van en aumento. Al día de hoy, Michoacán y Jalisco se mantienen como los únicos estados de la República Mexicana autorizados formalmente para exportar el fruto hacia el mercado estadounidense.

A este cuello de botella geográfico se suma la incertidumbre regulatoria. El sector analiza con cautela la publicación y puesta en marcha de la nueva Ley de Aguas Nacionales, con la cual los productores aguacateros podrían enfrentar condiciones mucho más adversas y restrictivas para garantizar el abasto hídrico de sus plantaciones.

Para Martín Pustilnick, cofundador de Mundi, la situación actual no debe leerse como un problema de falta de compradores, sino como una llamada de atención para transformar el modelo de negocio.

«México nunca había exportado tanto y nunca había ganado tan poco por hacerlo. Esto no es una crisis de demanda, es una señal de que el sector necesita dar el siguiente paso: más valor agregado, más diversificación de mercados y usar más herramientas financieras que permitan a los exportadores navegar la volatilidad sin comprometer su operación», concluyó Pustilnick.

Ante este panorama, el reto inmediato de la industria será incrementar la competitividad, afianzar modelos estrictos de certificación internacional y facilitar el acceso a financiamiento especializado. Estas acciones serán fundamentales para hacer frente a un mercado global mucho más agresivo, donde la calidad del producto mexicano seguirá siendo su principal carta de presentación.

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