México lanza su primera IA generativa con desarrollo y datos 100% nacionales

México dio un paso relevante en el desarrollo tecnológico con el lanzamiento de I’AM, la primera inteligencia artificial generativa desarrollada, alojada y operada íntegramente en el país. El proyecto busca fortalecer la soberanía digital, proteger los datos personales y posicionar a la industria tecnológica nacional en el panorama global.

La compañía informó que mantiene un proceso de colaboración con el gobierno federal a través del “Plan México”, (Foto: Especial).

La IA fue desarrollada por IAMEX (Inteligencia Artificial de México), empresa fundada y dirigida por Raúl Manzano Díaz, y contó con la participación de más de 20 programadores y científicos de datos mexicanos. El equipo dedicó más de un año al diseño y entrenamiento de modelos adaptados al contexto jurídico, cultural y lingüístico de México.

Uno de los elementos clave del proyecto es su infraestructura. IAMEX opera servidores NVIDIA HGX B200 (arquitectura Blackwell), considerados entre los sistemas de cómputo más avanzados para inteligencia artificial a nivel mundial, instalados en un centro de datos ubicado en territorio nacional. Esto permite entrenar modelos de alta complejidad y mantener la información dentro del país, en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

De acuerdo con la empresa, el objetivo de I’AM es ofrecer una alternativa tecnológica local que reduzca la dependencia de plataformas extranjeras. Con este desarrollo, México se incorpora a un grupo reducido de alrededor de ocho países con capacidad para entrenar y operar modelos de IA generativa a gran escala.

El principal producto disponible al público es I’AM Chat, un asistente conversacional entrenado con información oficial, incluyendo el Diario Oficial de la Federación, así como marcos normativos y referencias culturales. Esta base le permite brindar respuestas contextualizadas en áreas como trámites gubernamentales, orientación legal básica y estructura administrativa.

En el ámbito privado, la plataforma ofrece asistencia empresarial para pequeñas y medianas empresas (PyMEs), con funciones que incluyen atención automatizada, asesoría especializada y facturación en moneda nacional. Además, integra herramientas de generación de contenido, creación de imágenes, visión por computadora y agentes de búsqueda especializados.

La compañía informó que mantiene un proceso de colaboración con el gobierno federal a través del “Plan México”, con el objetivo de democratizar el acceso a la inteligencia artificial y reinvertir ingresos en investigación y desarrollo. A mediano plazo, el proyecto busca sentar bases para futuras líneas de trabajo en computación avanzada y tecnologías emergentes.

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