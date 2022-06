México llena de diamantes, oro y platino a Camilo

Este martes, el cantante Camilo realizó una conferencia de prensa que inició con la entrega de diversos reconocimientos por parte de Roberto López, presidente de Sony Music México. El álbum titulado “Tu primera noche” obtuvo cuádruple platino por sus altas ventas; al igual que cada una de las canciones que conforman el disco, la mayor parte de ellas han obtenido la certificación de diamante más platino más oro.

En tanto el álbum “Mis manos” también consiguió disco de platino.

México fue el país en el que el cantante originario de Colombia culminó su gira anterior en diciembre pasado y en donde este año arrancará su nueva gira titulada “De adentro pa’ fuera”, nombre que también llevará su próximo disco que será publicado en septiembre.

En conferencia de prensa, Camilo explicó que el título de su siguiente producción tiene que ver con los cambios por los que atraviesa en su vida personal y laboral, así como el regreso a los escenario luego de casi dos años debido a la pandemia.

“Es un momento precioso para mí porque mi álbum ‘De adentro pa’ fuera’ que sale en septiembre todavía no tiene ningún disco de nada porque no ha salido, entonces cuando tuve las piezas creativas recién salidas del corazón y del horno, sin nada de esto, tienen algo muy especial. El otro día, me decía alguien la frase ‘Los árboles no dan frutos para sí mismos, ni el río corre el agua para sí mismo’, todo lo que es valioso debe salir de adentro pa’ fuera. Yo acabo de vivir de múltiples maneras, un montón de procesos de sacar lo mejor de mí de adentro hacia afuera con la experiencia que acabamos de vivir recibiendo a Índigo, la experiencia de darle luz a todas las canciones que vienen de la creatividad de ver nacer esa pieza de amor, todo eso se cristaliza en este álbum y de aquello que me cambió la vida que fue salir de la pandemia para poder encontrarme cara a cara con la tribu que me cambió la vida.

Al cuestionarle sobre un posible disco en inglés, el cantante aseguró que las letras de sus canciones no las escribe desde el marketing por lo que hasta ahora no planea un proyecto así. Por el contrario, aseguró que en el mundo existen dos lenguajes universales: el amor y la cumbia, y aseguró que es un amante de la cumbia y para muestra grabó el tema “Pegao” del que publicó también su video oficial hace un par de semanas.

Camilo continúa con sus presentaciones en México, primero fue Monterrey, luego Guadalajara, el Auditorio Nacional y este 2 de junio dará un concierto en la Arena Ciudad de México. En la pasada entrega de los premios Latin Grammy, Camilo Echeverry fue el artista con más nominaciones obteniendo cuatro premios, uno de ellos en la categoría Mejor Álbum Pop por el disco “Mis manos”.

