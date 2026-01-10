México requiere con urgencia una ley general sobre inteligencia artificial

El académico Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, profesor-investigador y secretario general de El Colegio Mexiquense, afirmó que México requiere con urgencia una ley general y estrategias públicas para regular la inteligencia artificial. El especialista advirtió sobre los rezagos del país en esta materia y los riesgos asociados, como el desplazamiento laboral y problemas éticos.

Guajardo Mendoza destacó la desventaja de México frente a otras naciones, incluidas economías emergentes, que ya cuentan con enfoques pragmáticos para la inteligencia artificial generativa (IAG). Mencionó que países como Estados Unidos, China, Reino Unido, Canadá y la Unión Europea buscan liderar el sector, atrayendo recursos humanos calificados, mientras México podría seguir el ejemplo de Colombia o Uruguay.

El investigador propuso aplicaciones específicas de la IAG en el sector público mexicano. (Foto: Especial)

Entre ellas se encuentran el desarrollo del expediente clínico electrónico, la automatización de tareas en los poderes judiciales y las contralorías, la organización del tránsito citadino y la movilidad, y la detección de patrones delictivos para atender la violencia.

Señaló que la falta de un marco normativo y de políticas públicas genera retos en tres áreas principales: ética, propiedad intelectual y desplazamiento de trabajadores. Un problema fundamental es que México carece de un sistema nacional para almacenar y curar los grandes volúmenes de datos que producen los gobiernos, los cuales son la materia prima para desarrollar IA.

Otras carencias identificadas son la ausencia de centros de excelencia para formar especialistas y la falta de mecanismos para corregir sesgos discriminatorios en los programas de IAG. Guajardo Mendoza insistió en que un repositorio nacional de datos públicos podría servir para alcanzar soberanía tecnológica y entrenar sistemas de IA locales.

En el ámbito económico, mencionó el potencial beneficio para las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales representan el 95% del total en el país. La automatización de tareas mediante IAG podría liberar recursos para invertir en capital físico e infraestructura.

El investigador también se refirió a los impactos en el mercado laboral, advirtiendo sobre una tendencia de desplazamiento de empleos hacia sectores menos tecnologizados. Expresó pesimismo sobre la capacidad humana para contener el consumo, reconfigurar éticamente el concepto de trabajo y lograr una redistribución de la riqueza generada por la IA, especialmente si herramientas tecnológicas realizan la mayoría de las actividades productivas en el futuro.

Finalmente, habló sobre el alejamiento de la sociedad respecto a la ciencia y abogó por nuevas formas de comunicación que acerquen este conocimiento a la ciudadanía, con especial atención a niños y jóvenes, tema de un libro que tiene en preparación.

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