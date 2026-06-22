México y su debilidad fiscal

¿Sabías que más de la mitad de la población económicamente activa en México no paga impuestos? Según datos del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, el 54.7 por ciento de los 53 millones de mexicanos que trabajan se encuentra en la ilegalidad fiscal, lo que equivale a 29 millones de personas que no contribuyen al fisco.

Las razones principales de este incumplimiento son la baja cultura fiscal, el conocimiento de mecanismos de evasión, la percepción negativa sobre el sistema tributario y la baja probabilidad de castigo por no pagar. Asimismo, muchos mexicanos perciben que los recursos públicos no se manejan adecuadamente, lo que reduce su motivación para cumplir con las obligaciones fiscales.

Entre quienes no pagan impuestos destacan médicos de todas las áreas de salud. Ellos deben declarar todos sus ingresos, incluyendo consultas, cirugías, honorarios y servicios hospitalarios, además de llevar contabilidad de sus ingresos y gastos, pero no lo hacen y menos expiden facturas para que no quede registro.

Está evasión fiscal es una falta de responsabilidad colectiva que afecta a toda la sociedad. Al negarse a contribuir, directamente están robando de los servicios públicos que benefician a todos: educación, salud, seguridad, infraestructura y desarrollo económico. ¡Ya basta de irresponsabilidades!, Todos los que trabajamos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

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