Mexiquenses disfrutan de concierto navideño en el COMEM

Como parte de las actividades que ofrece la Secretaría de Cultura y Turismo en esta época decembrina, se llevó a cabo el concierto “Navidad en el COMEM”, que logró reunir a varias familias, que disfrutaron piezas de reconocidos músicos y algunas melodías navideñas.

Presenta Ensamble de Clarinetes, conformado por jóvenes músicos, programa de la época decembrina (Foto: Especial).

Bajo la dirección de Austreberto Méndez, se presentó el Ensamble de Clarinetes, conformado por jóvenes músicos que sorprendieron al público con un emotivo programa que invitó al público a reflexionar en estas fiestas y reiniciar propósitos.

En ese sentido, propusieron a la música como una forma de vivir la Navidad, ya que este arte toca a todos los corazones, lo cual quedó claro en cada melodía que ofreció este Ensamble.

Así, interpretaron canciones como The flight of the Bumblebee, La Bikina, Fugue in G minor, Pequeña Serenata nocturna y Yesterday, entre otras.

Esta presentación se llevó a cabo en la Sala de Conciertos “Laszlo Frater”, en donde de principio a fin se respetaron las medidas de prevención salud y sana distancia, lo que permitió que el público disfrutara del espectáculo de manera segura.

El Conservatorio de Música del Estado de México se encuentra ubicado al interior del Centro Cultural Mexiquense en Jesús Reyes Heroles #302, Delegación San Buenaventura, Toluca, Estado de México.

Para conocer las actividades disponibles es necesario consultar las redes sociales de este espacio, tanto de Facebook como de Twitter, en @oficialCOMEM y en las de la Secretaría de Cultura y Turismo, @CulturaEdomex.

Comentarios

comentarios