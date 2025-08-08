Mexiquenses en EU, ¿dónde viven?

La cifra de mexiquenses que han migrado legalmente a Estados Unidos suma 31 mil 63 personas, equivalente al 5.5 por ciento del total de los mexicanos residentes en la Unión Americana “con matrícula consular”, según el Anuario Migración y Remesas 2025.

Los mexiquenses residentes en Estados Unidos proceden principalmente de los municipios de Tejupilco, Nezahualcóyotl, Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla de Baz y Toluca.

Uno de cada cinco reside en California (20.7 por ciento), Texas (18.9 por ciento), Illinois (13.6 por ciento), Florida y Nueva York. En menor medida los migrantes mexiquenses tiene como destino estados como Colorado, Washington, Arizona, Carolina del Norte y Georgia.

Los mexicanos de la región centro que han migrado a Estados Unidos, viven principalmente en California y Texas (Imagen: Anuario Migración y Remesas 2025).

El Estado de México se ubicó en el lugar número 19 del país en el rubro de dependencia de las remesas, con apenas un 2.3 por ciento. En contraste, Chiapas y Guerrero sobresalen como las entidades con mayor dependencia de los recursos procedentes de las remesas, con el 14.6 y 14 por ciento, respectivamente.

De un total de 64 mil 745 millones de dólares que ingresaron a México en 2024 por concepto de remesas, el 96.6 por ciento tuvieron como origen Estados Unidos. Poco más de la mitad de este monto, el 51.1 por ciento provino únicamente de tres estados: California, Texas y Colorado.

En 2024, el estado de México captó 4 mil 601 millones de dólares en remesas, lo que ubicó a la entidad en el quinto lugar nacional, con 7.1 por ciento del total.

