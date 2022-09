Miguel Mateos, Mikel Erentxun y Elefante anuncian Tour México 

El rock mexicano, español y argentino se unirán sobre el escenario con los temas de Elefante; Mikel Erentxun y Miguel Mateos; quienes darán una serie de conciertos que en conjunto darán en varias ciudades de la república mexicana. La gira ha sido denominada Tour México.

Elefante también estuvo presente en la conferencia de prensa y es que será la agrupación que represente a México en el espectáculo. Fue en 2001 cuando se lanzó el primer disco de Elefante; ahora, 21 años después, el grupo sigue vigente.

Este martes, en conferencia de prensa virtual el elenco de este espectáculo dio algunos detalles de lo que será el espectáculo que llegará a ciudades como Monterrey; Puebla, Tijuana; Ciudad de México; entre otras, durante el mes de noviembre.

Miguel Mateos, ícono del rock en español intérprete de temas como “Cuando seas grande”; “Llámame si me necesitas” y “Atado a un sentimiento”; aseguró que aunque son pocas las ciudades que hasta ahora han confirmado el show, en las próximas semanas podrían concretarse algunas más. El cantante argentino explicó que actualmente celebra 40 años de trayectoria con conciertos en distintos países. Además, informó que durante el confinamiento por la pandemia, culminó una ópera que inició desde hace varios años”.

“La pandemia la utilicé, en vez de que ella me utilizara a mí. Paradójicamente me enfermé después de la pandemia, agarré COVID cuando la pandemia había terminado, soy hasta a destiempo en eso. El confinamiento lo utilicé y terminé una suerte de ópera que venía arrastrando desde hace varios años y ese confinamiento de prácticamente un año en Argentina fue duro, si en España fue duro, en Argentina ¡Madre santa! Fue muy duro pero lo aproveché; me recluí en el estudio, en casa, en mi mini studio y terminé mi ópera que seguramente verá la luz el año próximo; es una suerte de manifiesto, de tributo a la conquista de América; es una suerte de distopía como contenido de la conquista de América, es una obra para orquesta, banda, coro y cinco cantantes, así que eso es lo que viene”, señaló.

Por su parte, Mikel Erentxun reconoció que no le gusta planear a largo plazo pero entre sus proyectos está el lanzamiento de nuevo material que compuso durante el confinamiento. El ex vocalista de Duncan Dhu adelantó que una vez culminada la gira, dedicará su tiempo a un disco nuevo.

“Yo no miro mucho más allá del año que viene y ahora mismo, más allá de este tour que espero tengo una continuidad el año que viene y de ser posible llegar a otros países como Perú, Colombia y cerrar esta etapa de amigos de guardia y meterme ya en mi nuevo disco que es lo que ahora mismo me está motivando a nivel creativo. Como ha dicho Miguel, la pandemia nos hizo estar mucho tiempo en casa y escribí muchas canciones y me gustaría hace un ‘Salmón’ como el de (Andrés) Calamaro, un disco de cien canciones, una cosa así. El saco de las canciones está a desbordar”, explicó.

“Hay dos sentidos, dos sensaciones. Una obviamente es estar tocando con estas dos personas increíbles, con estos gigantes que nos hicieron soñar cuando éramos niños con estar en un escenario. Yo soñaba con cantar ‘nene, nene qué vas a ser…’ y ‘en algún lugar’, todas aesas canciones a mí me hicieron soñar con algún día estar tocando la batería en un escenario. Es un sentimiento muy fuerte de este combo que se está generando, es un sueño. Y el otro sentir es que lo que estamos haciendo como grupo también está dejando un precedente, está dejando algo importante a tal nivel que nos está permitiendo conocer a nuestros héroes, a nuestro ídolos y estar a un lado de ellos presentando tu propuesta es quiere decir también que Elefante ha hecho bien las cosas”, resaltó.

Finalmente, Miguel Mateos concluyó diciendo que el poder que tienen las canciones para mantenerse en el gusto del público y convertirse en himnos de diversas generaciones es porque las buenas canciones perduran en el tiempo más allá de cualquier moda.

