Miles de familias en Toluca recuperan la movilidad con trabajo del «Diablo Dragón» de Ricardo Moreno

La recuperación de las vialidades en Toluca mediante maquinaria propia garantiza rapidez en la atención y un ahorro significativo en los recursos públicos que ahora rinden más para la gente, por lo que, bajo esta lógica de servicio directo, el Presidente Municipal, Ricardo Moreno, supervisó las obras de mantenimiento en la calle Gómez Farías, donde la máquina conocida como «Diablo Dragón» despliega su potencia para transformar el asfalto.

Supervisa alcalde avance de maquinaria en la calle Gómez Farías (Foto: Especial).

Este esfuerzo responde a una necesidad urgente, ya que, tras un periodo prolongado en el que la ciudad se encontraba sumida en el abandono, carente de servicios básicos eficientes y sin proyectos de obra pública que atendieran las demandas de la población, hoy la capital se transforma.

La desatención del pasado ha quedado atrás para dar paso a una gestión que prioriza el orden y la dignificación del espacio urbano, destacó el alcalde.

Esta visión busca detener el deterioro acumulado de la infraestructura urbana antes de que la temporada de lluvias o el descuido conviertan los desperfectos en una crisis de movilidad insostenible, ya que, a diferencia de las soluciones temporales, el uso de este equipo especializado permite un tratamiento profundo del pavimento que asegura una mayor durabilidad y calles más seguras para quienes transitan por la zona diariamente.

El proyecto contempla el reencarpetamiento de 16 mil 481 metros cuadrados, cifra que refleja el compromiso por rehabilitar extensiones amplias de camino en lugar de solo cubrir agujeros de forma superficial, y con esta intervención técnica, el Gobierno municipal proyecta un beneficio directo para más de 29 mil habitantes, quienes recuperarán la tranquilidad de circular por una ruta digna y funcional.

Moreno Bastida envía un mensaje claro a la población en el sentido de que el mantenimiento preventivo y el uso estratégico del patrimonio municipal son las herramientas para devolverle el orden a la capital mexiquense, pues la recuperación del territorio no es una promesa a futuro, sino un trabajo constante que ocurre hoy en las calles para elevar la calidad de vida de todas las familias.

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