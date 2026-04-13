Miles de familias se movilizan en Toluca por la visibilización del autismo

En el marco de las actividades conmemorativas del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, celebrado el pasado 2 de abril, miles de familias mexiquenses participaron este domingo 12 de abril, en una emotiva y multitudinaria caminata en la capital del Estado de México, con el objetivo de visibilizar el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y exigir acciones concretas para garantizar una vida digna e inclusiva.

Los organizadores subrayaron que la alta participación ciudadana demuestra la creciente conciencia social y la urgencia de atender las necesidades de la comunidad autista.

El contingente partió desde el Águila de Paseo Colón y avanzó hacia el Palacio de Gobierno del Estado de México, donde se llevó a cabo la firma de un pliego petitorio que será entregado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La jornada reunió a personas autistas, familiares, asociaciones civiles, especialistas y ciudadanía en general, quienes con pancartas, consignas y mensajes de inclusión dejaron claro que el autismo no es una enfermedad, sino una condición que requiere comprensión, respeto y políticas públicas efectivas.

Durante la caminata, también se contó con la presencia de figuras públicas y representantes del ámbito deportivo y artístico, como el grupo Los Picus, así como jugadores del Toluca FC, quienes se sumaron al llamado social para fortalecer la concienciación y el respaldo a la comunidad neurodivergente.

El pliego petitorio firmado por los asistentes incluye demandas fundamentales en materia de salud, educación, inclusión social, seguridad y acceso a servicios especializados, destacando la urgencia de crear espacios adecuados para una convivencia digna, así como garantizar derechos básicos sin discriminación.

Entre los puntos más relevantes se encuentran la atención médica accesible y con enfoque humano, la simplificación de trámites para personas con discapacidad, educación inclusiva con acompañamiento profesional gratuito, la creación de un Centro de Atención Integral a la Neurodivergencia, incorporación de servicios terapéuticos en escuelas, capacitación obligatoria en autismo para servidores públicos, protocolos de seguridad con perspectiva de neurodiversidad, registro estatal de personas neurodivergentes y programas de transición a la vida adulta, entre otros.

Los organizadores subrayaron que la alta participación ciudadana demuestra la creciente conciencia social y la urgencia de atender las necesidades de la comunidad autista.

“Hoy, miles de voces se unieron para decir que la inclusión no puede seguir esperando. El autismo debe visibilizarse ahora, pero sobre todo, deben generarse condiciones reales para una vida plena y respetuosa”, expresaron representantes de las familias asistentes.

La movilización concluyó con un llamado firme a las autoridades estatales para abrir mesas de diálogo y dar seguimiento puntual a cada una de las demandas presentadas, por lo que enfatizaron la importancia de seguir trabajando por un Estado de México donde la neurodivergencia sea motivo de inclusión, no de exclusión.

Comentarios

comentarios