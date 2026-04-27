Miles de familias viven un Día de la Niña y el Niño inolvidable con Mundo DIF Toluca

La explanada del Mercado Juárez se transformó en un escenario de fantasía durante la celebración de Mundo DIF Toluca, evento que se realizó en un espacio público que el alcalde tiene como objetivo rescatar, y en el que cerca de 20 mil personas acudieron al llamado para festejar el Día de la Niña y el Niño en un evento que integró tradición, alegría y convivencia social.

Rocío Pegueros y Ricardo Moreno conviven con las y los toluqueños en una celebración llena de color y alegría (Foto: Especial).

El alcalde Ricardo Moreno y la presidenta del DIF Municipal, Rocío Pegueros, recorrieron algunos módulos, disfrutaron de los juegos mecánicos y convivieron con los pequeños, quienes asistieron con sus mejores disfraces para participar en los concursos organizados por la institución.

La oferta de entretenimiento resultó vasta y variada desde las diez de la mañana. Los juegos mecánicos y los puestos de feria captaron la atención de los más valientes, mientras que el cuadrilátero de lucha libre retumbó con las ovaciones de la afición infantil.

Rocío Pegueros coordinó de manera personal la entrega de juguetes para asegurar que cada infante volviera a casa con un obsequio, al tiempo que el área de adopción de mascotas sensibilizó a la población sobre el cuidado responsable de los animales.

A medida que el sol descendió, el área de comida permitió que los padres de familia descansaran mientras los shows teatrales y de payasos continuaron sobre el escenario principal.

Ricardo Moreno destacó la importancia de recuperar los espacios públicos para el sano esparcimiento de la niñez toluqueña.

El evento concluyó con un espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo de la ciudad y con luces multicolores y el eco de las risas, Mundo DIF Toluca cumplió su objetivo, fortalecer el tejido social a través de la felicidad de los más pequeños.

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