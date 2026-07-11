Miles de manos toluqueñas plantan 15 mil árboles y plantas en segunda etapa de restauración

El Gobierno municipal encabezado por el alcalde Ricardo Moreno realizó la plantación de 15 mil árboles y plantas como parte de la segunda etapa de la Estrategia de Restauración 2026, con la participación de brigadas forestales, servidores públicos y ciudadanía. Los trabajos se llevaron a cabo en la Alameda 2000, Tollocan, Bordo de San Jerónimo, Real de San Pablo, Sauces, San Cayetano y Tecaxic, donde se plantaron sauces llorones, fresnos, pino Greggii, magueyes, acacia azul, pino Moctezuma y mezquite, especies seleccionadas por su adaptación a cada zona y su beneficio ambiental.

La Estrategia de Restauración 2026 forma parte del compromiso del gobierno municipal con el medio ambiente y la sustentabilidad. (Foto: Especial)

Con esta segunda jornada, el Gobierno municipal alcanza 24 mil árboles y plantas sembrados durante 2026, sumando los 15 mil de esta etapa a los 9 mil de la primera. El alcalde convierte a la Alameda 2000, Tollocan, Bordo de San Jerónimo, Real de San Pablo, Sauces, San Cayetano y Tecaxic en áreas más verdes, avanzando hacia la meta de 126 mil ejemplares proyectados en la Estrategia de Restauración 2026 para recuperar áreas verdes en el municipio.

Cada especie fue seleccionada de acuerdo con las características del terreno: los sauces llorones y fresnos contribuirán a generar sombra y mejorar la calidad del aire; los pinos Greggii y Moctezuma fortalecerán la cobertura forestal; los magueyes ayudarán a conservar el suelo y captar humedad; mientras que la acacia azul y el mezquite favorecerán la restauración de ecosistemas por su resistencia y capacidad de adaptación. La transformación avanza paso a paso para llegar a la meta de 126 mil ejemplares plantados, con el objetivo de recuperar áreas verdes y mejorar el entorno.

Para el alcalde, cada árbol representa una inversión en el futuro de la ciudad, por lo que el Gobierno municipal continuará impulsando acciones ambientales que inviten a la ciudadanía a cuidar y preservar los espacios naturales, porque una ciudad más verde es una ciudad con mayor bienestar.

Comentarios

comentarios