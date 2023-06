‘Mimétika’ es mi disco más personal: Mónica Naranjo 

En diciembre de 2022, inició el tour Mimétika de la cantante española Mónica Naranjo quien este mes regresa al Auditorio Nacional con un concierto que forma parte de esta gira.

Aunque Mónica Naranjo tiene una carrera musical de 30 años, reconoció que a lo largo de estas tres décadas ha grabado pocos discos, argumentando que una forma de mostrarle respeto al público es realizar producciones de calidad.

“Mimétika” es también el título del nuevo disco de Mónica Naranjo que, aunque por el momento está disponible únicamente en formato digital, hay planes para publicarlo en formato físico; así lo señaló la misma cantante en una conferencia de prensa en la que explicó que este espectáculo incluirá los grandes éxitos de su carrera y las nuevas canciones que conforman esta producción.

Al cuestionarla sobre “Mimétika”, Mónica Naranjo aseguró que este disco es el más personal que hasta el momento haya realizado.

“Mimétika es uno de mis trabajos más personales. Meses antes de la pandemia yo le decía a mi representante ‘¡Dios Mío! Necesito parar un poco porque si no tengo paz interna y no tengo paz alrededor, no puedo crear un disco. No soy una artista que depende de los catálogos editoriales de las compañías; yo me lo guiso, yo me lo como (porque yo) compongo, yo produzco y edito los trabajos de forma independiente. Entonces, yo necesitaba parar para pensar qué hacer. Vino la pandemia, nos encerraron a todos y está feo decirlo pero a mí me vino bien y compuse uno de los discos más personales de mi vida porque puede adentrarte, pude tener la paz pasar todas las cosas que me inquietaban, que me hacían feliz, que me habían rescatado en algún momento oscuro de mi vida y pude plasmarlo en un disco como este que tiene que ver mucho con lo que hay dentro de mí”, señaló.

La intérprete española explicó que aunque sus conciertos son un recorrido por su carrera artística, normalmente el set list se adapta al país en donde se presenta; tal es el caso de México en donde tiene que sumar algunas canciones a su repertorio original debido al éxito que tuvieron en su momento.

Sobre la gira “Mimétika”, Mónica Naranjo informó que luego de sus conciertos en México, regresará a España para continuar con su tour. El pasado fin de semana, la española tuvo su primer concierto en el país y el jueves 15 de junio llegará a Mérida, para concluir sus presentaciones en México con un concierto en la Ciudad de México.

“A lo largo de mi carrera, el otro día me estaban comentando que tengo una discografía bastante corta, es porque cuando yo tomo mi tiempo para hacer mi disco, no quiero prisas. No quiero que nadie me diga ‘en la fecha tal, dice el contrato, tienes que entregar este trabajo’; no, el trabajo se entregará cuando esté acabo, porque es una cuestión de respeto al público; no se pueden editar cosas que sabes que están mal, no se puede editar un disco que no tiene ningún sencillo(…) Los discos tienen que salir cuando están hechos bien mezclados, bien masterizados y hay sencillos, si no, no”, sentenció.

