Modelo judicial del Edoméx despierta interés de otras entidades

La experiencia del Poder Judicial del Estado de México -en la puesta en marcha del nuevo modelo de justicia- despertó el interés del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, cuya comitiva realizó una visita de trabajo para conocer de primera mano la operación de los órganos creados tras la reforma judicial y los mecanismos que hoy colocan al sistema mexiquense entre los más avanzados del país en la materia.

Una comitiva del Poder Judicial de Guanajuato recorrió las áreas estratégicas creadas tras la reforma judicial para conocer su operación (Foto: Especial).

Encabezada por la Magistrada Alma Delia Camacho Patlán, Presidenta del Poder Judicial de Guanajuato, la delegación estuvo integrada por la Consejera Imelda Carbajal Cervantes, el Consejero Eduardo López Mares, el Subdirector de Proyectos, David Luna Anaya, el Secretario Instructor de la Presidencia, Eloy Zavala Arredondo, la secretaria particular de Presidencia, Janet Alejandra Aguilar Landeros, la Coordinadora de Gestión en Materia de Oralidad Civil, Familiar y Mercantil, Laura Angélica Ángeles Zamudio, y la Directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa, Eva Gabriela Witrago Solís.

Durante el encuentro, la Magistrada Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Maricela Reyes Hernández explicó que la creación del órgano implicó construir desde cero una institución con nuevas atribuciones, procedimientos y criterios, luego de la transición del Consejo de la Judicatura al esquema integrado por el Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el TDJ.

Acompañada por las Magistradas Karla Ivonne Díaz Iniesta y Nancy Flores Mendoza, así como por los magistrados Jesús Ángel Cadena Alcalá y Alejandro Jaime Gómez Sánchez, integrantes del Tribunal de Disciplina, la Magistrada Reyes Hernández compartió los principales retos enfrentados durante los primeros meses de operación, desde la instalación provisional, hasta la creación de lineamientos, protocolos y mecanismos que hoy permiten atender procedimientos de responsabilidad administrativa, conflictos laborales y la evaluación del desempeño judicial.

Las y los magistrados mexiquenses coincidieron en que la coordinación institucional, la flexibilidad para ajustar procesos y el intercambio permanente de experiencias han sido factores clave para consolidar un modelo que privilegia la prevención sobre la sanción y que ya genera criterios compartidos con otros tribunales del país.

La comitiva también sostuvo una reunión con el Contralor Interno del Órgano de Administración Judicial, Jaime Santana Turral, quien expuso la reconfiguración institucional derivada de la reforma judicial, la redistribución de funciones entre la Contraloría y el Tribunal de Disciplina Judicial, así como el desarrollo de herramientas tecnológicas para agilizar la atención ciudadana y fortalecer los procedimientos disciplinarios.

Más tarde, el Visitador General del Tribunal de Disciplina Judicial, Jorge Alfonso Cuevas Medina, presentó la estructura operativa del órgano, su organización regional y el funcionamiento de las áreas responsables de investigación, substanciación, evaluación del desempeño y procedimientos laborales, antes de realizar un recorrido por las distintas unidades que integran el Tribunal, donde la delegación conoció su funcionamiento y los avances alcanzados en menos de un año de operación.

Como parte de la agenda de trabajo, la delegación también visitó el Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, donde Eva Gabriela Witrago Solís, directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa, y Laura Angélica Ángeles Zamudio, coordinadora de Gestión en Materia de Oralidad Civil, Familiar y Mercantil, ambas de Guanajuato, conocieron la estructura orgánica, el funcionamiento de la justicia restaurativa, el flujo de atención de los procedimientos, la distribución de las sedes y el modelo operativo que impulsa el Poder Judicial mexiquense para privilegiar la solución pacífica de conflictos y ampliar el acceso a una justicia más cercana y eficiente.

Las y los representantes del Poder Judicial de Guanajuato reconocieron el trabajo desarrollado por el PJEdomex durante los primeros meses de funcionamiento del nuevo modelo de justicia, al considerar que en poco tiempo logró establecer un andamiaje normativo e institucional sólido, además de consolidar mecanismos de coordinación entre los órganos que integran la nueva estructura judicial.

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