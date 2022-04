Morena pasa a la ofensiva: exigen renuncia de Alejandra Del Moral

Diputados de Ecatepec señalaron que si la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral aspira a ser Gobernadora debe renunciar para evitar que continúe la corrupción sistemática y uso electoral de recursos públicos ahora con los programas sociales.

Las y los diputados Azucena Cisneros, Daniel Sibaja, Faustino de la Cruz y Camilo Murillo lamentaron que a pesar de la asignación de más de 3 mil millones de pesos desde la Legislatura local para terminar 10 hospitales, el Gobierno del Estado no tiene avance alguno en más de tres años (Foto: Especial).

En conferencia de prensa, las y los diputados Azucena Cisneros, Daniel Sibaja, Faustino de la Cruz y Camilo Murillo lamentaron que a pesar de la asignación de más de 3 mil millones de pesos desde la Legislatura local para terminar 10 hospitales, el Gobierno del Estado no tiene avance alguno en más de tres años, lo que muestra que hay una corrupción sistemática en el tema de salud.

Adicionalmente, llamaron a que no se siga usando el programa Salario Rosa con fines electorales, a 16 meses de que se vaya la actual administración tricolor.

Daniel Sibaja recordó que hoy no se sabe el destino de 1700 millones de pesos que aprobó la Legislatura hace dos años y los 1000 millones más adicionales autorizados el año pasado.

“La gente no tiene salud pública, no tienen medicinas, es escandaloso que no se sepa donde está el recurso, primero dijeron que no había recursos, autorizamos más y no han hecho nada”.

En su intervención la diputada Azucena Cisneros pidió que los funcionarios que tienen aspiraciones políticas renuncien a sus cargos para hacer precampaña, pero que no siga el lucro político con recursos públicos.

“No es posible que tengamos una secretaria de Desarrollo Social en plena campaña, diciendo que quiere ser Gobernadora, manejando un presupuesto de 5 mil millones de pesos”.

Recordó que Alejandra del Moral hizo un video en 2017, con trabajadores que fueron contratados para simular, para desmentir al PAN sobre que la obra del Hospital de Oncología estaba parada, y señaló que sería concluida, pero a 5 años todo muestra que “fue montaje”.

“Quien miente es Alejandra del Moral y no hay un solo centímetro de construcción. Que se dediquen a resolver cosas inconclusas y dejar de lucrar políticamente con la Tarjeta Rosa”.

El legislador Camilo Murillo anunció que las y los diputados morenistas realizarán diversos recorridos para exhibir el abandono de las obras de salud, y la indiferencia del gobierno estatal ante las necesidades de consulta y medicinas de cientos de miles de mexiquenses, que se ven obligados a buscar atención en la Ciudad de México.

Adicionalmente, el diputado Faustino de la Cruz exigió que el gobierno estatal deje las componendas con las empresas como OHL, hoy Aleatica, cuya concesión se amplió de 30 a 50 años y les permite aumentar tarifas de manera arbitraria, pues el gobierno de Alfredo del Mazo sólo opera con fines políticos.

