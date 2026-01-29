Morena perfila prioridades legislativas con respaldo del gobierno estatal

Con el llamado a fortalecer la unidad, la coordinación y una agenda con impacto social, el Grupo Parlamentario de Morena en la Sexagésima Segunda Legislatura del estado de México inició su reunión plenaria para construir la agenda legislativa 2026, con la presencia del secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y la dirigente estatal del partido, Luz María Hernández.

(Foto: Especial).

A unos días del arranque del periodo ordinario del segundo año legislativo, le, las y los diputados coincidieron en que el objetivo no es únicamente enlistar iniciativas, sino impulsar acuerdos que se traduzcan en resultados tangibles para las familias mexiquenses.

El coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Francisco Vázquez Rodríguez, informó que la agenda priorizará el bienestar social y dará continuidad a la transformación de la entidad, en alineación con las políticas públicas del Gobierno de México y del Gobierno estatal. Detalló que se revisarán nueve temas del Ejecutivo y más de 126 iniciativas legislativas, bajo un ejercicio responsable y transparente que permita definir cuáles propuestas pueden avanzar en el corto plazo.

Subrayó que Morena trabajará en bloque y con sus aliados para construir consensos que beneficien a todos los sectores de la población, incluyendo mujeres, jóvenes, adultos mayores, trabajadores, campesinos, estudiantes, personas con discapacidad y familias de todas las regiones del estado.

Horacio Duarte, reiteró el llamado a mantener la cercanía entre el Congreso y el Gobierno estatal, una ruta impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Finalmente, la dirigente morenista Luz María Hernández señaló que los programas sociales han generado beneficios para millones de personas y llamó a consolidar y ampliar estos resultados, especialmente para la población más vulnerable.

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