Movilidad, economía y seguridad sanitaria en la agenda

1. Un grupo de pobladores de la comunidad de Santa Cruz Pueblo Nuevo, perteneciente al municipio de Tenango del Valle, cerró la circulación en la autopista con dirección a Ixtapan de la Sal durante la mañana de este domingo. La protesta obedeció a las condiciones del camino e infraestructura vial en la zona.
2. Aunque el número de casos acumulados de gusano barrenador aumentó a 330 en el estado de México, las autoridades aseguraron que la plaga permanece contenida gracias al cerco sanitario instalado desde San Simón de Guerrero hasta Tejupilco y al despliegue de 330 trampas de monitoreo.
3. Las expectativas de crecimiento económico para el cierre de 2026 siguen contrayéndose y cada vez se refieren más lejanas al 1.8% proyectado por el Banco de México y otros organismos financieros.
4. El uso y adquisición de vehículos eléctricos o híbridos se han convertido cada mes más en una tendencia de consumo en nuestro país, con un crecimiento del 42.1 por ciento solamente durante el primer semestre de 2026.
5. En México, el 37 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas son propiedad de una mujer, esto es 6 millones 538 mil mujeres qué han encontrado en la generación de un trabajo propio, la oportunidad de atender a sus familias, tener mayor control sobre sus tiempos y desarrollar actividades de cuidado.
6. La diputada local de Morena, Paola Jiménez Hernández, confió en que durante el próximo periodo ordinario de sesiones pueda dictaminarse la iniciativa que propone impedir el acceso a conciertos, eventos deportivos, festivales y otros espectáculos masivos a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.