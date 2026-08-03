Movilidad, economía y seguridad sanitaria en la agenda

1.⁠ ⁠Un grupo de pobladores de la comunidad de Santa Cruz Pueblo Nuevo, perteneciente al municipio de Tenango del Valle, cerró la circulación en la autopista con dirección a Ixtapan de la Sal durante la mañana de este domingo. La protesta obedeció a las condiciones del camino e infraestructura vial en la zona.

2.⁠ ⁠Aunque el número de casos acumulados de gusano barrenador aumentó a 330 en el estado de México, las autoridades aseguraron que la plaga permanece contenida gracias al cerco sanitario instalado desde San Simón de Guerrero hasta Tejupilco y al despliegue de 330 trampas de monitoreo.

3.⁠ ⁠Las expectativas de crecimiento económico para el cierre de 2026 siguen contrayéndose y cada vez se refieren más lejanas al 1.8% proyectado por el Banco de México y otros organismos financieros.

4.⁠ ⁠El uso y adquisición de vehículos eléctricos o híbridos se han convertido cada mes más en una tendencia de consumo en nuestro país, con un crecimiento del 42.1 por ciento solamente durante el primer semestre de 2026.

5.⁠ ⁠En México, el 37 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas son propiedad de una mujer, esto es 6 millones 538 mil mujeres qué han encontrado en la generación de un trabajo propio, la oportunidad de atender a sus familias, tener mayor control sobre sus tiempos y desarrollar actividades de cuidado.

6.⁠ ⁠La diputada local de Morena, Paola Jiménez Hernández, confió en que durante el próximo periodo ordinario de sesiones pueda dictaminarse la iniciativa que propone impedir el acceso a conciertos, eventos deportivos, festivales y otros espectáculos masivos a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

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