Movimiento Ciudadano sin voz en el proceso por la Sucesión de la gubernatura

De acuerdo con la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Paola Melgarejo, el partido político Movimiento Ciudadano ya no podrá participar ni tener voz en todo lo relacionado con el proceso electoral por la Sucesión de la gubernatura mexiquense, tras haber manifestado no participar en el mismo.

Por ser un partido político nacional, Movimiento Ciudadano puede estar en las Sesiones como observador, afirmó la consejera Paula Melgarejo (Foto: Especial).

“Todo lo que tenga que ver relacionado con las actuaciones de este proceso no tendrán participación debido a que ellos mismos manifestaron que no -participarán- (…) si en las sesiones de Consejo General se tratan situaciones relacionadas con el proceso, no podrá estar ni siquiera con voz, pero -si- en aquellas sesiones que tenga que ver con otros temas que no involucren directamente el proceso”.

Respecto a su solicitud de que el recurso que hubiese sido para su campaña de haber participado y que se destine a obra hidráulica, la consejera detalló que en realidad esa determinación tampoco les corresponde.

“En relación a sus prerrogativas que tienen derecho para actos de campaña pues no se no se les entregarían, independientemente de que en este momento manifestó que se utilicen para otra cosa, eso ya corresponde algo a la autoridad”.

Finalmente refirió, que la misma situación ocurre con el presupuesto que se había considerado para las candidaturas independientes.

