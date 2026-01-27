lunes, noviembre 2, 2026
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Muere adulto mayor atropellado por autobús en Toluca; localizan unidad abandonada

Por
Sonia Vilchis
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Un adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado por una unidad del transporte público en la colonia Santa María Las Rosas en Toluca. Luego del incidente, elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca desplegaron un operativo de búsqueda que resultó en el hallazgo de un autobús de la línea Autotransporte Tollocan, el cual se encontraba abandonado en calles de la delegación El Seminario.

La unidad, presuntamente involucrada en el deceso, fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes. Por su parte, la corporación policial mantuvo presencia en la zona para colaborar con las instancias responsables en el esclarecimiento de los hechos, mientras se espera que los peritajes determinen las responsabilidades legales derivadas de este suceso.

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