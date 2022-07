Muestra niñez mexiquense ánimo, seguridad y agradecimiento por vacunación contra covid-19

A cinco días del inicio de la vacunación contra COVID-19 para niñas y niños mexiquenses de 10 y 11 años de edad, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, reconoce la amplia aceptación, participación y orden entre este sector de la población y, como resultado, los menores mostraron ánimo, seguridad y agradecimiento al sistema de salud estatal.

Autoridades de los Gobiernos de México y del Estado de México informaron que el 29 de junio inició la vacunación para este grupo etario en 34 municipios de la entidad mexiquense, la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 a niñas y niños con 10 y 11 años cumplidos que vivan en estas demarcaciones.

También anunciaron que a partir del 5 de julio se suman 47 municipios a esta jornada para inmunizar a los menores de ese mismo rango de edad.

En concordancia a la política de salud que ha instruido el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, la protección ante el virus SARS-CoV-2, se lleva a cabo con la dosis de la farmacéutica Pfizer BioNTech, autorizada para los pequeños.

Una de los menores que acudió a la sede de Ixtlahuaca, es la hija del matrimonio Vázquez Huitrón, quien mostró su alegría, pues refiere que tenía miedo de adquirir la enfermedad y no estar vacunada.

“Estoy feliz por haber recibido mi vacuna, después de un largo tiempo, gracias a la vacuna iba a estar mejor y ya iba a estar protegida. Que se vengan a vacunar, que es buena para su salud, y pues no pasa nada, bueno yo no sentí la vacuna mucho, así como que me duela y que no tengan miedo”, comentó la menor.

Lizbeth Karen Huitrón Jiménez, madre de esta pequeña también se mostró animada y expresó que “ver a mi hija vacunada ya me da más seguridad, pues no sé, de que esté protegida, que ya no esté tan expuesta al virus.

“Les agradezco, les agradezco por su labor, sabemos que no es fácil, fue un tiempo difícil en años anteriores, pero muchas gracias, a ellas y a ellos”, refiriéndose a las miles de vacunadoras y vacunadores adscritos a la Secretaría e instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

En esta jornada, autoridades del Sector Salud mexiquense destacaron que se avanza conforme al Plan Nacional de Vacunación COVID-19 y que el biológico contra esta enfermedad comienza a aplicarse a niñas y niños en el rango de 10 a 11 años, que en la entidad suman más de 584 mil.

Precisaron que se avanzará por edad hasta completar a las y los niños de cinco a 11 años, que son un total de un millón 900 mil pequeños en el Estado de México, por lo que solicitaron a los padres y/o tutores de este grupo etario estar atentos de las fechas y sedes que se difunden a través de medios oficiales.

Otro de los menores de la familia Reyes Valdés, expresó que, “al principio tenía como miedito, pero al momento que me inyectaron sentí un piquete y ahorita que ya pasaron unos minutos siento algunos piquetitos en donde me vacunaron”.

Con muñeco de peluche en mano, la menor de la familia Reyes, tras recibir su primera dosis de vacuna contra COVID-19, compartió: “me sentí nerviosa, pensé que me iba a doler más, porque tenía mucho tiempo que no me habían vacunado, pero ahorita ya me duele poquito, pero no me duele mucho. Así te vas a sentir más seguro, que te va a proteger, al menos si te va a dar, pues no te va a dar tan fuerte”.

En la sede dispuesta para llevar a cabo la estrategia de vacunación en el municipio de Ixtlahuaca, el Señor Fernando Reyes Pineda, se encargó de llevar a su hijo y sobrino, quien refirió que los pequeños manifestaron tranquilidad y confianza, además de no sentir ningún dolor.

“Ahorita ya es un piquetito que sienten los niños, entonces este, no es doloroso, es lo que me comentan mis niños, y están muy tranquilos la verdad, están sabedores ellos de que ya están vacunados, entonces ya están muy tranquilos, la verdad”, refiere el padre de familia.

Al igual que muchos mexiquenses, pidió continuar con las medidas preventivas para reducir el riesgo de contagios “hay que seguirle inculcando a los niños, que sigan utilizando el cubrebocas, el gel antibacterial, hay que lavarse las manos continuamente, y pues que se sigan cuidando”.

Finalmente, la Señora Huitrón Jiménez comentó que ha sido buena la organización y coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales, que ha permitido un trabajo que es reconocido por la población local.

Destacó que sentía muchas emociones, pero sobre todo tranquilidad por la oportunidad de tener acceso a la vacuna que protegerá la salud de sus pequeños y en su experiencia “fue rápido, de hecho, me tardé más en llegar que en lo que me atendieron, me recibieron, buen trato para con mi hija y está muy bien”, dijo la madre de familia.

La dependencia subrayó que más de 31.8 millones de vacunas contra el virus se han aplicado en el Estado de México, consolidándose como la entidad que más personas ha inmunizado desde que se puso en marcha la estrategia nacional.

Recordó que en territorio mexiquense la jornada inició el 14 de febrero de 2021 con la inmunización a los adultos mayores de 60 años; desde ese día a la fecha, más de 12.6 millones de personas de los distintos grupos etarios han recibido al menos una dosis.

Actualmente, el 90.9 por ciento de la población mayor de 18 años cuenta con al menos una dosis; en cuanto a menores de 18 años, se han aplicado 2.7 millones de dosis, con ello, 916 mil 770 jóvenes de 15 a 17 años tienen primera dosis.

Además, se han vacunado más de 680 mil menores de 12 a 14 años; también se aplicaron 15 mil 046 dosis a menores amparados de 5 a 17 años y 66 mil 257 a jóvenes de 12 a 17 años con alguna comorbilidad o factor de riesgo.

Adicionalmente, se ha vacunado al personal de Salud, a los docentes de escuelas públicas y privadas, a mujeres embarazadas, a personas privadas de la libertad, a personal laboralmente expuestos, y se dieron las facilidades para que los grupos empresariales o formalmente establecidos enviaran a su personal o acudieran a vacunarse en módulos especiales instalados para ese fin.

