Mujeres embarazadas en Ecatepec comienzan a recibir vacuna vs COVID-19

Inició la vacunación anti Covid-19 a mujeres embarazadas de Ecatepec en módulos ubicados en el municipio, en los cuales continúa la aplicación a personas de 50 a 59 años de edad y hasta el momento suman 100 mil 781 adultos de este sector inmunizados, informó el gobierno municipal.

Sin largas filas y con gran organización, el domingo fueron vacunadas 24 mil 226 personas de entre 50 y 59 años de edad (Foto: Especial).

Sin largas filas y con gran organización, el domingo fueron vacunadas 24 mil 226 personas de entre 50 y 59 años de edad, para sumar en el cuarto día de aplicación del biológico un total de 100 mil 781 beneficiados.

Dulce Esmeralda Hernández Cedillo, de 24 años de edad, con 37 semanas de embarazo, fue de las primeras mujeres embarazadas de Ecatepec en recibir la vacuna rusa Sputnik V para protegerse del Covid-19, quien relató que enfrentó una difícil situación, ya que muchas circunstancias de su embarazo las vivió sola debido a la pandemia.

“Me siento mucho mejor, más protegida”, dijo la mujer tras ser inmunizada, en el módulo del Centro Cultural y Deportivo Las Américas.

María Isabel Cázares Maya, de 29 años de edad, habitante del fraccionamiento Bonito Ecatepec, aseguró: “Ha sido difícil, porque el hecho de no poder salir con libertad o con miedo a que te puedas contagiar tú y tu bebe”.

Añadió que el Covid-19 incrementó los riesgos a las mujeres embarazadas, aunque con la vacuna están más protegidas, al igual que el bebé, además de que la atención en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas fue eficiente y ágil.

“Fue muy rápido. De hecho yo hice mi registro el día que escuché las noticias en la mañana que ya estaba abierto para las embarazadas. Ese mismo día lo hice en internet y me dijeron que me iban a marcar. Pero como no sabía, me vine a presentar (a Las Américas) y luego luego me pasaron”, expresó.

Reiteró: “Me siento más protegida, sobre todo mi bebé, porque en lo que he investigado esta vacuna hace anticuerpos para el bebé. Es mejor, más seguro para mi bebé y para mí”.

La vacunación a mujeres embarazadas inició en Ecatepec, aunque en algunos módulos, como el ubicado en el centro cívico de la colonia Río de Luz, se realizará el próximo 19 de mayo, solamente ese día, mientras que en otros módulos, como en Las Américas, ya están inmunizando a este sector de la población.

Fidel López, habitante de la colonia 19 de Septiembre, uno de los adultos inmunizados, relató que se contagió de Covid-19 y permaneció hospitalizado, por lo que ahora siente tranquilidad al estar vacunado.

“Estuve intubado, 15 días internado, pero gracias a Dios me siento más seguro, disfrutando la vacuna para que nos saque adelante”, expresó.

Patricia Hernández mencionó que perdió amigos a causa del Covid 19, pero con la vacuna se siente más tranquila y con la esperanza de que ahora podrá ver a sus familiares.

“Esta enfermedad puede causar muchos daños. Tuvimos amigos que lamentablemente se fueron y eso nos ocasionó el temor de que cualquiera puede ser víctima de esta enfermedad. Y ahorita con la vacuna tenemos la tranquilidad y la esperanza de que las cosas van a empezar a mejorar para todos, no sólo en salud, sino también emocionales, por la familia que podrás ver”, expresó.

En Ecatepec fueron instalados 10 módulos de aplicación de la vacuna, a cargo del gobierno federal, en coordinación con autoridades estatales y municipales; la vacunación a adultos de 50 a 59 años de edad inició el pasado 13 de mayo y concluirá el próximo 19 del mismo mes.

Los módulos se ubican dos de ellos en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas y uno en el Multideportivo Las Américas, ambos del fraccionamiento del mismo nombre; además de uno en los centros cívicos de las colonias Río de Luz, Melchor Múzquiz y El Chamizal; en los deportivos Bicentenario, en la colonia Hank González, y Emiliano Zapata, colonia Ejidal Emiliano Zapata, además del centro Chiconautlán 3000, en Ciudad Azteca, y la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (Uneve), localizada en la colonia Valle de Anáhuac.

